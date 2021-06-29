YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

29.06.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, ekim alanları her geçen yıl artan lavanta tarlalarında hasat mesaisi başladı.

Toplanan lavantalar, motorlu biçim makinasıyla ayrılarak distilasyon ünitesine gönderiliyor. Burada yüksek ısıdaki kazanların içine konulan çiçeklerin yağ ve suyu ayrılıyor.

Tıbbi aromatik bitkilerden olan lavanta, pek çok farklı alanda kullanılıyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl önce başladıkları lavanta adaptasyon çalışmalarının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ve lavanta ekim alanlarının bölgede hızlı şekilde arttığını söyledi.

Tülek, kent genelinde lavanta tarlalarının 560 dekara ulaştığını belirtti.

Kent genelinde verimin düşük olduğu, marjinal alanlarda lavanta ekimini önerdiklerini dile getiren Tülek, "Kurulmuş olan bahçelerde verim çağına geçmiş alanlar var. Lavanta ikinci yılından sonra verimli duruma geçiyor ve 10 yıl ekonomik ömrü var. Bölgemizde hasat başladı. 1 dekar alandan ortalama 4-12 litre uçucu yağ elde edilmekte. Tabi hasat dönemindeki hava koşulları bu miktarı etkiliyor." diye konuştu.

Tülek, geçen yıl lavanta yağının litresinin ortalama 60-70 avrodan satıldığını kaydetti.

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edirne Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:35
Öğle
13:22
İkindi
17:23
Akşam
20:59
Yatsı
22:53

Edirne Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Sözer Eczanesi
Merkez
Şeren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Alkan Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.