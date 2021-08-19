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  4. Ekranlara veda eden Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Ekranlara veda eden Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

19.08.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisi 15 Mart 2019 - 25 Nisan 2021 tarihleri arasında ATV ekranlarında yayındı ve başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü yer aldı. Hercai dizisindeki sevilen oyuncu Türk sinemasının efsane isimlerinden; Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, Züğürt Ağa, Şaban Oğlu Şaban, Çöpçüler Kralı gibi birçok değerli filmde rol almış Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Hercai, 15 Mart 2019 - 25 Nisan 2021 tarihleri arasında yayınlandı. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel gibi başarılı oyuncular yer aldı. Dizide yer alan bir diğer başarılı oyuncu ise Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Şener Şen'in kardeşi çıktı! İşte o isim...

HERCAİ'NİN SEVİLEN OYUNCUSU BAKIN KİM ÇIKTI!

Eda Tezcan, Feraye Şahin, Berşan Tan, Sema Ali Erol tarafından kaleme alınan ve Cem Karcı, Benal Tairi, Barış Yöş, Ali İlhan tarafından yönetilen dizi Hercai ATV ekranlarında uzun süre yayınlandı.
Hercai dizisinde "Nigar" karakterine hayat veren İnci Şen, Tür sinemasının değerlerinden biri olan Şener Şen'in kardeşi çıktı.
İnci Şen, seyirciler tarafından ilgiyle izlenen Hercai dizisinde "Nigar Katırcı" rolüyle 1-29 bölümlerinde rol aldı.

İNCİ ŞEN KİMDİR?

İNCİ ŞEN KİMDİR?
Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen 1953 doğumludur. 68 yaşındaki İnci Şen'in doğum yeri İstanbul.
Ali Şen'in kızı olan İnci Şen İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde eğitim gördü.
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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi Şener Şen
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