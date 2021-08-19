Ekranlara veda eden Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Hercai, 15 Mart 2019 - 25 Nisan 2021 tarihleri arasında yayınlandı. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel gibi başarılı oyuncular yer aldı. Dizide yer alan bir diğer başarılı oyuncu ise Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Şener Şen'in kardeşi çıktı! İşte o isim...