Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Elizabeth'in prenses olarak gelip kraliçe olarak ayrıldığı Kenya'daki otel: Treetops

Elizabeth'in prenses olarak gelip kraliçe olarak ayrıldığı Kenya'daki otel: Treetops

13.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefatının ardından 1952'deki Kenya seyahati sırasında tahta çıktığı haberini aldığı Treetops Otel yeniden gündeme geldi. Kenya'nın kuzeyindeki Aberdare National Park'ta bulunan Treetops Otel'e prenses olarak gelen 2. Elizabeth, babasının ölümü üzerine bu otelden kraliçe olarak ayrıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Kenya seyahati sırasında 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. Babası Kral 6. George'un ölümü sonrası 26 yaşında tahta çıkan en büyük kızı 2. Elizabeth, 70 yıl boyunca tahtta kaldı ve "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

KRALİÇE UNVANINI KULLANDIĞI İLK YER

2. Elizabeth, eşiyle Kenya'ya düzenlediği seyahatte küçük bir gölün kenarında kurulu ve ağaçlarla inşa edilen Treetops Otel'in 18 numaralı odasında kaldı.
Prenses olarak Kenya'ya seyahat düzenleyen 2. Elizabeth, babası Kral 6. George'un ani ölüm haberini burada eşi Prens Philip'ten aldı. Londra'dan binlerce kilometre uzaktaki Treetops'a prenses olarak giren 2. Elizabeth, buradan kraliçe olarak çıkarak İngiltere'ye döndü. 2. Elizabeth, bir yıl sonra 1953'te resmi törenle taç giyse de kimi çevrelerce Treetops, kendisinin "kraliçe unvanını kullandığı" ilk yer olarak görüldü.

İNGİLİZLERE KARŞI İSYANDA YAKILDI

İNGİLİZLERE KARŞI İSYANDA YAKILDI
Tarihte sadece bir otel olarak anılmayan Treetops, 1952'de İngiliz monarşisiyle de adını tarihe yazdırdı. İlk olarak 1932'de inşa edilen Treetops, İngiliz sömürgeciliğine karşı yürütülen Mau Mau isyanı sırasında 1954'te büyük oranda hasar gördü. İngilizlere karşı mücadele eden Kenyalı direnişçilerce İngiltere'yi temsil ettiği için yakılan otel, aynı bölgede birkaç yıl sonra yeniden inşa edildi.
"Ağaç ev" olarak da bilinen Treetops, misafirlerine doğal yaşam ve yaban hayatı içinde kalma imkanı sunmasıyla yıllarca dikkati çekti. 35 odası bulunan Treetops, bir asra yakın sürede binlerce misafir ağırladı. Treetops, Elizabeth'in tahta geçişinden yaklaşık 70 yıl sonra Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de kapatıldı. (AA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kenya otel kraliçe 2. elizabeth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bunu hep yapıyor! Yeşil mayosu göğüslerine küçük gelince...

Bunu hep yapıyor! Yeşil mayosu göğüslerine küçük gelince...

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Kendisini ısıran yılandan öyle bir intikam aldı ki...

Kendisini ısıran yılandan öyle bir intikam aldı ki...

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.