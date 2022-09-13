Elizabeth'in prenses olarak gelip kraliçe olarak ayrıldığı Kenya'daki otel: Treetops

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Kenya seyahati sırasında 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. Babası Kral 6. George'un ölümü sonrası 26 yaşında tahta çıkan en büyük kızı 2. Elizabeth, 70 yıl boyunca tahtta kaldı ve "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

KRALİÇE UNVANINI KULLANDIĞI İLK YER

2. Elizabeth, eşiyle Kenya'ya düzenlediği seyahatte küçük bir gölün kenarında kurulu ve ağaçlarla inşa edilen Treetops Otel'in 18 numaralı odasında kaldı.

Prenses olarak Kenya'ya seyahat düzenleyen 2. Elizabeth, babası Kral 6. George'un ani ölüm haberini burada eşi Prens Philip'ten aldı. Londra'dan binlerce kilometre uzaktaki Treetops'a prenses olarak giren 2. Elizabeth, buradan kraliçe olarak çıkarak İngiltere'ye döndü. 2. Elizabeth, bir yıl sonra 1953'te resmi törenle taç giyse de kimi çevrelerce Treetops, kendisinin "kraliçe unvanını kullandığı" ilk yer olarak görüldü.

İNGİLİZLERE KARŞI İSYANDA YAKILDI Tarihte sadece bir otel olarak anılmayan Treetops, 1952'de İngiliz monarşisiyle de adını tarihe yazdırdı. İlk olarak 1932'de inşa edilen Treetops, İngiliz sömürgeciliğine karşı yürütülen Mau Mau isyanı sırasında 1954'te büyük oranda hasar gördü. İngilizlere karşı mücadele eden Kenyalı direnişçilerce İngiltere'yi temsil ettiği için yakılan otel, aynı bölgede birkaç yıl sonra yeniden inşa edildi.