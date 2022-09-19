Emily Ratajkowski ihanet eden eski eşine cüretkar üstsüz pozuyla neler kaçırdığını gösteriyor

Emily Ratajkowski , son paylaştığı fotoğrafla yaklaşık 30 milyon Instagram takipçisine şov yaptı. 31 yaşındaki süper model, cüretkar bir üstsüz paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

31 yaşındaki yıldız, koluyla göğsünü örtmeyi tercih ederken, göz kamaştıran ayna selfiesinde hayal gücüne çok az şey bıraktı.

Ratajkowski ve McClard'ın ilişkisi 2018'de başlamıştı. Flört dönemi sadece birkaç hafta süren çift, aynı ay içinde evlenmişti. Çiftin tek çocuğu Sylvester, 2021'de dünyaya geldi.