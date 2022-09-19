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  4. Emily Ratajkowski ihanet eden eski eşine cüretkar üstsüz pozuyla neler kaçırdığını gösteriyor

Emily Ratajkowski ihanet eden eski eşine cüretkar üstsüz pozuyla neler kaçırdığını gösteriyor

19.09.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood oyuncusu Emily Ratajkowski, kendisini aldatan eski kocası Sebastian Bear-McClard'ın neler kaçırdığını sergilerken, kıvrımlarını cüretkar şekilde gözler önüne serdi.

Emily Ratajkowski , son paylaştığı fotoğrafla yaklaşık 30 milyon Instagram takipçisine şov yaptı. 31 yaşındaki süper model, cüretkar bir üstsüz paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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31 yaşındaki yıldız, koluyla göğsünü örtmeyi tercih ederken, göz kamaştıran ayna selfiesinde hayal gücüne çok az şey bıraktı.

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Ratajkowski ve McClard'ın ilişkisi 2018'de başlamıştı. Flört dönemi sadece birkaç hafta süren çift, aynı ay içinde evlenmişti. Çiftin tek çocuğu Sylvester, 2021'de dünyaya geldi.

Fotoğraflarla Emily Ratajkowski

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