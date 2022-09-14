Engelli erkek arkadaşının tam zamanlı bakıcısı! ''Harika bir cinsel hayatımız var''

Bu misyonun yanı sıra mutlu ilişkileriyle dikkat çeken ikili, o zamandan beri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için gereken sağlıklı iletişim becerilerini nasıl geliştirdiklerini ve normal ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi nasıl başardıklarını anlattı.

İşte detaylar...

17 YAŞINDAYKEN KAZA GEÇİRDİ George Dowell, 2010 yılında, 17 yaşındayken, omurgasını yaralayan ve onu felç eden korkunç bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Dowell şimdi, sınırlı el ve kol fonksiyonuna sahip. Şimdi 30 yaşındaki genç adam, kazadan sonra insanların kendisine nasıl tepki vereceğinden ve kadınlar tarafından reddedileceğinden endişe duyduğu için flört etmekten vazgeçtiğini söyledi.





GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ Ancak tüm reddedilme korkularına rağmen, bir süre sonra bir şeyler denemek istediğini fark etti ve online flört uygulamalarından birinde kendine bir profil oluşturdu. Buna değişmişti çünkü Lopez, Dowell'i görür görmez ondan etkilenmişti ve onu sosyal medyadan ekledi. Ancak ikili bir süre hiç iletişim kurmadılar.

9 SAAT SÜRDÜ İkisinin de birbiriyle konuşacak cesareti toplaması iki yıl sürdü. Lopez, "George, yayınladığım bir hikayeyle ilgili olarak bana Facebook'tan mesaj attı. Biraz sohbet ettik ve sonrası tarih oldu." diye anlattı. İlk buluşmaları tam 9 saat sürdü ve ikili yalnızca sohbet edip film izlediler.





ENDİŞELİYDİ Lopez, daha önce hep güçlü erkeklerle birlikte olduğunu söyledi. Hem bu yüzden hem de daha önce hiç engelli bir bekarla yolu kesişmediği için Dowell ile birlikte olmanın nasıl olacağına dair hiçbir fikri olmadığını belirtti. Ancak ilişkileri tüm endişelerine rağmen resmen çiçek açtı.