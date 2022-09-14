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  4. Engelli erkek arkadaşının tam zamanlı bakıcısı! ''Harika bir cinsel hayatımız var''

Engelli erkek arkadaşının tam zamanlı bakıcısı! ''Harika bir cinsel hayatımız var''

14.09.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir İngiliz çift, sakatlık ve seks hakkındaki söylentileri dağıtmak umuduyla ilişkilerinin en mahrem ayrıntılarını bile paylaşarak sosyal medyada dikkat çekiyor. 2018'de bir İngiliz flört programı üzerinden tanışan George Dowell ve kız arkadaşı Jessikah Lopez, şimdi engelli insanların maruz kaldığı etiketlenme ve önyargıyla mücadele ediyorlar.

Bu misyonun yanı sıra mutlu ilişkileriyle dikkat çeken ikili, o zamandan beri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için gereken sağlıklı iletişim becerilerini nasıl geliştirdiklerini ve normal ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi nasıl başardıklarını anlattı.

İşte detaylar...

17 YAŞINDAYKEN KAZA GEÇİRDİ

17 YAŞINDAYKEN KAZA GEÇİRDİ
George Dowell, 2010 yılında, 17 yaşındayken, omurgasını yaralayan ve onu felç eden korkunç bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Dowell şimdi, sınırlı el ve kol fonksiyonuna sahip. Şimdi 30 yaşındaki genç adam, kazadan sonra insanların kendisine nasıl tepki vereceğinden ve kadınlar tarafından reddedileceğinden endişe duyduğu için flört etmekten vazgeçtiğini söyledi.

GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ

GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ
Ancak tüm reddedilme korkularına rağmen, bir süre sonra bir şeyler denemek istediğini fark etti ve online flört uygulamalarından birinde kendine bir profil oluşturdu. Buna değişmişti çünkü Lopez, Dowell'i görür görmez ondan etkilenmişti ve onu sosyal medyadan ekledi. Ancak ikili bir süre hiç iletişim kurmadılar.

9 SAAT SÜRDÜ

9 SAAT SÜRDÜ
İkisinin de birbiriyle konuşacak cesareti toplaması iki yıl sürdü. Lopez, "George, yayınladığım bir hikayeyle ilgili olarak bana Facebook'tan mesaj attı. Biraz sohbet ettik ve sonrası tarih oldu." diye anlattı. İlk buluşmaları tam 9 saat sürdü ve ikili yalnızca sohbet edip film izlediler.

ENDİŞELİYDİ

ENDİŞELİYDİ
Lopez, daha önce hep güçlü erkeklerle birlikte olduğunu söyledi. Hem bu yüzden hem de daha önce hiç engelli bir bekarla yolu kesişmediği için Dowell ile birlikte olmanın nasıl olacağına dair hiçbir fikri olmadığını belirtti. Ancak ilişkileri tüm endişelerine rağmen resmen çiçek açtı.

BERABER YAŞAMAYA BAŞLADILAR

BERABER YAŞAMAYA BAŞLADILAR
İkili, Covid nedeniyle beraber yaşamaya karar verince, daha bağımsız ve yalnız zaman geçirebilmeleri için Lopez aynı zamanda Dowell'ın birincil bakıcısı da oldu. Bu durum zaman zaman zorlukları da beraberinde getirse de birlikte hareket etmekten mutluydular.
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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları engelli
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