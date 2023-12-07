'Engin Polat namaza başladı, Gogol okuyor, Dilan Polat da İnşirah Suresi'ni...' Fatih Portakal'dan avukatın sözlerine sert yorum "Sen vergiyi kaçır, kara parayı akla, sonra 'Allah'ım affet'"

Sözcü Tv'de yer alan habere göre; Fatih Portakal, "Biliyorsunuz aşağı yukarı 15'in üzerinde araçları vardı, 20'ye yakın araçları vardı, Yediemin'de duruyordu. Tabii ister istemez bu bir para demek. Ve bu araçlar TMSF'ye şimdi nakledildi. Bir taraftan da Engin Polat'ı da görüyorsunuz; cezaevinde namaza başlamış. Hayırlı olsun" dedi.