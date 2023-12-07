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  4. 'Engin Polat namaza başladı, Gogol okuyor, Dilan Polat da İnşirah Suresi'ni...' Fatih Portakal'dan avukatın sözlerine sert yorum "Sen vergiyi kaçır, kara parayı akla, sonra 'Allah'ım affet'"

'Engin Polat namaza başladı, Gogol okuyor, Dilan Polat da İnşirah Suresi'ni...' Fatih Portakal'dan avukatın sözlerine sert yorum "Sen vergiyi kaçır, kara parayı akla, sonra 'Allah'ım affet'"

07.12.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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Çıkan iddialarla gündeme bomba gibi düşen Dilan Polat ve Engin Polat çifti tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatından gelen 'Engin namaza başladı, Gogol'un Palto'sunu okuyor. Dilan İnşirah suresini Arapçasından okuyor." sözleri dikkat çekti. Gazeteci Fatih Portakal avukatın bu sözlerine sert yorum yaptı. Portakal "Hala böyle dini mesajlar veriyorlar. Namaza başlıyormuş onu Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Kandırmaya meraklılar, inanmayın bunlara çok fazla" dedi.

Dilan - Engin Polat çifti hakkında ortaya çıkan iddialar, sosyal medyadaki paylaşımları ve mal varlıkları tüm Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Gündemi karıştıran olayın ardından Polat çifti tutuklanmıştı. Dilan Polat ve Engin Polat'a dair her geçen gün yeni bir bilgi geliyor. Son olarak çiftin avukatı Hüseyin Kaya'nın Engin Polat'ın namaza başladığını, Dilan Polat'ın da İnşirah Suresi'ni Arapçasından okuduğunu söylemesi üzerine gazeteci Fatih Portakal'dan sert yorumlar geldi. Portakal "Namaza başlıyormuş onu Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum" diyerek haklarında ortaya atılan iddialara değindi.

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DİLAN - ENGİN POLAT ÇİFTİNDEN GELEN YENİ BİLGİLERE FATİH PORTAKAL'DAN SERT SÖZLER

Sözcü Tv'de yer alan habere göre; Fatih Portakal, "Biliyorsunuz aşağı yukarı 15'in üzerinde araçları vardı, 20'ye yakın araçları vardı, Yediemin'de duruyordu. Tabii ister istemez bu bir para demek. Ve bu araçlar TMSF'ye şimdi nakledildi. Bir taraftan da Engin Polat'ı da görüyorsunuz; cezaevinde namaza başlamış. Hayırlı olsun" dedi.

Polatların birbirinden lüks, hepsi renk renk, hepsi farklı model 16 otomobilinin son durağı bir alışveriş merkezinin otoparkı oldu.

Polat çiftine ait araçları tüm Türkiye tanıdı. Sosyal medya paylaşımlarında sıkça gözüken araçlar çift tutuklandıktan sonra Emniyetin bahçesinde sergilendi. Bir sonraki rota Yediemin otoparkı olmuştu. Ama lüks araçların park ücreti de yüksekti.

Polatların iş yerlerine atanan Kayyum otopark ücreti ödememek için araçları tasarruf mevduatı sigorta fonuna devretti. TMSF 16 aracı bir alışveriş merkezinin otoparkına çektirdi.

"ENGİN NAMAZA BAŞLADI! GOGOL'UN PALTO'SUNU OKUYOR"

"ENGİN NAMAZA BAŞLADI! GOGOL'UN PALTO'SUNU OKUYOR"

Çiftin avukatı Hüseyin Kaya da Dilan ve Engin Polat hakkındaki son bilgileri paylaştı ve "Engin sakalları kesti. Saçları kesti, namaza başladı, Mai ve Siyah okuyor, benim verdiğim kitapları okuyor. Gogol'un Palto'sunu okuyor." dedi.h.d.

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