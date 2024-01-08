Epstein'in 'Seks Adası' skandalı, dünyayı sarsıyor! Kim bu Türk kadın? İsim listesi ortaya çıktı, binlerce ünlü ismin video kaseti var: Siyasetçi, sanatçı... Simpsonlar yine bilmiş!

ABD'yi sarsan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalı giderek büyüyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili ve suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden ABD'li iş insanı Epstein'ın kurduğu iğrenç ağla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Söz konusu davanın 3. parti yeni dosyalarında aralarında iş insanları, politikacılar, sanat ve spor dünyasındaki ünlü isimlerin bulunduğu 300'den fazla kişinin isminin yer aldığı tahmin ediliyor. Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada 'seks kasedi' iddiaları da dosyaya girdi. Adaya giden siyasetçiler, oyuncular ve iş adamlarının hepsinin görüntüleri olduğu söylenirken, binlerce video kaydının olduğu iddia ediliyor. Tüm dünyada bir anda en önemli gündem maddelerinde biri olan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalının yine yıllar önceki bir Simpsonlar bölümünde yer alması ise herkesi hayrete düşürdü. İşte aralarında Stephen Hawking, Bill Clinton, Michael Jackson, Prens Andrew gibi çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği Epstenin skandalıyla ilgili tüm detaylar...

