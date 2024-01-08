Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Epstein'in 'Seks Adası' skandalı, dünyayı sarsıyor! Kim bu Türk kadın? İsim listesi ortaya çıktı, binlerce ünlü ismin video kaseti var: Siyasetçi, sanatçı... Simpsonlar yine bilmiş!

    Epstein'in 'Seks Adası' skandalı, dünyayı sarsıyor! Kim bu Türk kadın? İsim listesi ortaya çıktı, binlerce ünlü ismin video kaseti var: Siyasetçi, sanatçı... Simpsonlar yine bilmiş!

    08.01.2024 09:01 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Başta ABD olmak üzere dünyayı saran Jeffrey Epstein'in 'Seks Adası' skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adaya gittiği belirlenenlerin listesi yayınlanmaya devam ederken; yüzlerce ünlü ismin skandala karıştığı belirlendi. Pedofili skandalında binlerce seks kasedi gün yüzüne çıkarken, arka planda ise Mossad'ın olduğu iddia edildi. Listede bir Türk kadının da yer aldığı görüldü. Öte yandan Sipsonlar'ın 'Seks Adası' skandalını yıllar önce işlediği video ise herkesi yine şoke etti.

    ABD'yi sarsan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalı giderek büyüyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili ve suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden ABD'li iş insanı Epstein'ın kurduğu iğrenç ağla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Söz konusu davanın 3. parti yeni dosyalarında aralarında iş insanları, politikacılar, sanat ve spor dünyasındaki ünlü isimlerin bulunduğu 300'den fazla kişinin isminin yer aldığı tahmin ediliyor. Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada 'seks kasedi' iddiaları da dosyaya girdi. Adaya giden siyasetçiler, oyuncular ve iş adamlarının hepsinin görüntüleri olduğu söylenirken, binlerce video kaydının olduğu iddia ediliyor. Tüm dünyada bir anda en önemli gündem maddelerinde biri olan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalının yine yıllar önceki bir Simpsonlar bölümünde yer alması ise herkesi hayrete düşürdü. İşte aralarında Stephen Hawking, Bill Clinton, Michael Jackson, Prens Andrew gibi çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği Epstenin skandalıyla ilgili tüm detaylar...

    Kesfet

    PEDOFİLİ HİZMETİ, FUHUŞ, ŞANTAJ... YÜZLERCE ÜNLÜ İSMİN ADI GEÇİYOR

    PEDOFİLİ HİZMETİ, FUHUŞ, ŞANTAJ... YÜZLERCE ÜNLÜ İSMİN ADI GEÇİYOR

    ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'ın davası dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili suçlamasıyla tutuklanan Jeffrey Epstein, kameraların çalışmadığı bir gün hapishanesindeki hücresinde intihar etmişti. Epstein'in intiharı sonrası ortaya çıkan fuhuş ağının detayları ise herkesi şoke etmişti.

    Yüzlerce çocuğun kurban olarak yer aldığı iğrenç olayda Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ortaya çıkmış, bazı tanıkların ifadelerine başvurulmuştu.

    ARALARINDA PRENS ANDREW BİLE VAR

    ARALARINDA PRENS ANDREW BİLE VAR

    Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

    KIZ ARKADAŞI SUÇLU BULUNMUŞTU

    KIZ ARKADAŞI SUÇLU BULUNMUŞTU

    Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

    YÜZLERCE ÜNLÜ İSİM LİSTEDE

    YÜZLERCE ÜNLÜ İSİM LİSTEDE

    Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, aktör Tom Cruise, Will Smith, sunucu Jimmy Kimmel, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Simpsons dizisi epstein
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Survivor Semih ve Turabi çıkışı! "AK Partili olmayanlar çağrılmadı"

    Survivor Semih ve Turabi çıkışı! "AK Partili olmayanlar çağrılmadı"

    Krizin üstüne geldi: 'Türkiye'deki o televizyon kanalını satın alıyorlar'

    Krizin üstüne geldi: 'Türkiye'deki o televizyon kanalını satın alıyorlar'

    Kocasının 15 yaşındaki yeğeniyle ilişkisi olduğunu sandı! Olay intikam...

    Kocasının 15 yaşındaki yeğeniyle ilişkisi olduğunu sandı! Olay intikam...

    Hapishanede öyle bir yöntemle hamile kaldı ki... Duyan şaştı kaldı

    Hapishanede öyle bir yöntemle hamile kaldı ki... Duyan şaştı kaldı

    Denerken kendinden geçti! Bastırması yetti

    Denerken kendinden geçti! Bastırması yetti

    Korkunç kaza! Cinsel organı tamamen parçalandı

    Korkunç kaza! Cinsel organı tamamen parçalandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

    Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

    Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

    A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

    A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.