Epstein'in 'Seks Adası' skandalı, dünyayı sarsıyor! Kim bu Türk kadın? İsim listesi ortaya çıktı, binlerce ünlü ismin video kaseti var: Siyasetçi, sanatçı... Simpsonlar yine bilmiş!

ABD'yi sarsan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalı giderek büyüyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili ve suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden ABD'li iş insanı Epstein'ın kurduğu iğrenç ağla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Söz konusu davanın 3. parti yeni dosyalarında aralarında iş insanları, politikacılar, sanat ve spor dünyasındaki ünlü isimlerin bulunduğu 300'den fazla kişinin isminin yer aldığı tahmin ediliyor. Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada 'seks kasedi' iddiaları da dosyaya girdi. Adaya giden siyasetçiler, oyuncular ve iş adamlarının hepsinin görüntüleri olduğu söylenirken, binlerce video kaydının olduğu iddia ediliyor. Tüm dünyada bir anda en önemli gündem maddelerinde biri olan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalının yine yıllar önceki bir Simpsonlar bölümünde yer alması ise herkesi hayrete düşürdü. İşte aralarında Stephen Hawking, Bill Clinton, Michael Jackson, Prens Andrew gibi çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği Epstenin skandalıyla ilgili tüm detaylar...
ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'ın davası dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili suçlamasıyla tutuklanan Jeffrey Epstein, kameraların çalışmadığı bir gün hapishanesindeki hücresinde intihar etmişti. Epstein'in intiharı sonrası ortaya çıkan fuhuş ağının detayları ise herkesi şoke etmişti.
Yüzlerce çocuğun kurban olarak yer aldığı iğrenç olayda Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ortaya çıkmış, bazı tanıkların ifadelerine başvurulmuştu.
Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, aktör Tom Cruise, Will Smith, sunucu Jimmy Kimmel, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.