Erden Timur'dan Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt!

''BU KAOSUN KİMSEYE FAYDASI YOK''

"Keşke normal anlamda oynayıp o şekilde tamamlansaydı. Hem buradaki Urfalı vatandaşlarımız, yöre halkımız için daha iyi olurdu. Herkes büyük beklenti içindeydi. Böyle oldu. Şu gerginliğin bir an evvel bitmesi. Münferit de olsa belli olaylar oluyor. Tekrar etmek istemiyorum konuları, gerginlik artmaması için. Gerginlik devam ederse farklı şeylerin olmasından endişe ediyoruz. Hepimiz kendimize haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Bunun vuku bulduğu yer saha. Ne yaşanırsa yaşansın, anlatılanların vuku bulduğu yer saha. Toplumun her kesimin gerçekten de bu haksızlıkların olup olmadığına dair bilgi sahibi olması için veri, şeffaflık. Yarından tezi yok şu yabancı hakemleri seçip gerçekten öncelikle bu sene, sonra geçmiş senelerin hepsinin bakılması gerekiyor. Tekrar tekrar iletiyorum. Bu şekilde olursa şu şekilde haksızlık yapıldı, ortaya çıksın. Baştan bunların hepsinin sonucunu herkes kabul etsin, biz ediyoruz nitekim, toplumun fanatik kesimi hariç herkes gerçeği görsün ki soru işaretleri azalsın. Bu kaosun kimseye faydası yok."