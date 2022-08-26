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Erkek arkadaşının itirafı hayatını değiştirdi! “Sevgilim biseksüel, birbimizin kıyafetlerini giyiyoruz”

26.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Tom Watts ve Abigoliah Schamaun, 8 yıllık ilişkilerinin geçtiğimiz yıllarda bambaşka bir noktaya ulaştığını dile getirerek sosyal medyadan gündem oldu. Anne ve babasının vefatından sonra sevgilisi Watts’ın biseksüel olduğunu itiraf ettiğini söyleyen Schamaun, ilişkilerinin yenilendiğini ve birbirlerine daha çok bağlandıklarını anlattı.

2014 yılında arkadaşlık bulma uygulaması sayesinde tanıştıklarını ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını dile getiren Tom Watts ve Abigoliah Schamaun çifti sosyal medyadan ilişkilerini anlattıkları paylaşımlarla gündem oldu. Schamaun, 8 yıllık ilişkilerinin son yıllarında Watts’ın biseksüel olduğunu açıklaması üzerine ikili aralarındaki bağın yeniden kurulduğunu ifade etti.

“HİÇ ŞAŞIRMADIM”

36 yaşındayken ilk buluşmalarında Watts’ın takım elbise giyerek geldiğini ifade eden Schamaun, sevgilisinin anne ve babasını trajik bir şekilde kanser hastalığından kaybetmesi üzerine hayatıyla yeniden yüzleşme cesaretini bulduğunu söyledi.
Sevgilisinin kendisine biseksüel olduğunu itiraf ettiğinde duruma şaşırmadığını ve her zaman erkek arkadaşından şüphelendiğini dile getiren Watts, “Tom'un biseksüel olduğundan her zaman şüphelenmiştim. Ama o kesinlikle heteroseksüel olduğunu savundu. Ben de onu zorlamamayı seçtim. Sonunda bana söylediğinde hiç şaşırmadım. Onun tamamen desteklediğimi ve çok sevdiğimi söyledim” dedi.
Sevgilisinin modaya olan tutkusunun kendisinin işine yaradığını anlatan Schamaun, “Erkek arkadaşımın biseksüel olmasının faydalarından biri, Tom'un mükemmel bir gardırobuna sahip olması ve benim onun kıyafetlerini ödünç almam. Çok ince bir beli var, bu yüzden bazen bana daha dar kıyafetleri uzatmamı söylüyor.İkimiz de giyinmeyi, kendimizi ifade etmeyi ve eğlenceli olmayı seviyoruz. Birlikte çok şey atlattık ve onun gerçek benliği olabileceğine sevindim ve onunla gerçekten gurur duyuyorum." diye konuştu.
Anne ve babasıyla aralarında çok derin bir bağ bulunduğunu anlatan Watts, “Anne ve babama çok yakındım ve ikisi de birbirine bu kadar yakın öldükten sonra dünyam başına yıkıldı. Kendimi ifade etme konusunda zorlanıyordum ama cesaretimi topladım ve yaşamımı kendim için bir kez daha gözden geçirdim” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları biseksüel
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