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    4. Erkek arkadaşının sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tekme tokat dövdü! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

    Erkek arkadaşının sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tekme tokat dövdü! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 09:34 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan genç bir kadının sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı. Erkek arkadaşının sevgilisini tekme tokat döven genç kadın uzun bir süre boyunca sakinleşmeyi başaramadı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ihanete uğrayan genç bir kadının sinir krizi geçirerek intikam aldığı anlar gösterildi. Erkek arkadaşının sevgilisini yere yatırarak yumruklar savuran kadın bir yandan da 'Erkek arkadaşımla nasıl beraber olursun? Bunu anlayamayacağımı mı zannettin?' diye bağırdı.

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    Diğer kadın ise bir yandan ellerini kullanarak kendisini korumaya çalışırken diğer bir yandan da çığlıklar atarak yardım istedi. Genç kadının tüm öfkesine rağmen kendisini korumaya çalışan kadın, "Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım" diyerek yalvarmaya başladı.

    Görüntülerin devamında ise erkek arkadaşının sevgilisi olduğunu söylediği kadını evine 'Sevgilimden uzak dur' diyerek uyaran kadın ona gitmesi için izin verdi. Darp edilen kadın ise yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadan bisikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Erkek arkadaşının sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tekme tokat dövdü! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
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    Anahtar Kelimeler:
    Aldatma ihanet
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