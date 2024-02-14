Erkek arkadaşının sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tekme tokat dövdü! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ihanete uğrayan genç bir kadının sinir krizi geçirerek intikam aldığı anlar gösterildi. Erkek arkadaşının sevgilisini yere yatırarak yumruklar savuran kadın bir yandan da 'Erkek arkadaşımla nasıl beraber olursun? Bunu anlayamayacağımı mı zannettin?' diye bağırdı.
Diğer kadın ise bir yandan ellerini kullanarak kendisini korumaya çalışırken diğer bir yandan da çığlıklar atarak yardım istedi. Genç kadının tüm öfkesine rağmen kendisini korumaya çalışan kadın, "Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım" diyerek yalvarmaya başladı.
Görüntülerin devamında ise erkek arkadaşının sevgilisi olduğunu söylediği kadını evine 'Sevgilimden uzak dur' diyerek uyaran kadın ona gitmesi için izin verdi. Darp edilen kadın ise yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadan bisikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.