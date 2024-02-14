Erkek arkadaşının sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tekme tokat dövdü! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Diğer kadın ise bir yandan ellerini kullanarak kendisini korumaya çalışırken diğer bir yandan da çığlıklar atarak yardım istedi. Genç kadının tüm öfkesine rağmen kendisini korumaya çalışan kadın, "Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım" diyerek yalvarmaya başladı.