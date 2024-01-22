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  4. Erkek arkadaşının tahta kaşıkla kalçasına vurduğu anları paylaşan Ecesu Özevin gelen tepkilere yanıt verdi: 'Asıl olan kadınların hayatına karışmak...'

Erkek arkadaşının tahta kaşıkla kalçasına vurduğu anları paylaşan Ecesu Özevin gelen tepkilere yanıt verdi: 'Asıl olan kadınların hayatına karışmak...'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 12:02 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada paylaşımlar yapan ve Amerika'da yaşayan bir kadın, bir videosunda erkek arkadaşının kalçasına tahta kaşık ile vurduğu anları paylaştı. Bu anlar sosyal medyada tepki çekti. Paylaşıma kısa sürede yorum yağdı. Bir Twitter kullanıcısı o görüntüleri paylaşarak, "Ah be kızım değer miydi bir vize için" dedi. Yoruma çektiği videoyla yanıt verdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan ve Amerika'da yaşayan Ecesu Özevin isimli kadın son paylaşımıyla da gündem oldu.


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TAHTA KAŞIKLA KALÇASINA VURMUŞTU! O YORUMLARA İSYAN ETTİ

Sosyal medyada paylaşımlar yapan ve Amerika'da yaşayan Ecesu Özevin adındaki  bir kadın,  videosunda erkek arkadaşının kalçasına tahta kaşık ile vurduğu anları paylaştı.

Ecesu Özevin'in sevgilisinin kalçasına vurduğu anları Twitter'da (X) hesabından paylaştı. Paylaşıma 'Bir vize için değer miydi?' gibi yorumlar yapıldı.

Hatta bir Twitter kullanıcısı o görüntüleri paylaşarak, "Ah be kızım değer miydi? Bir vize için" notunu düştü.

O görüntülerin paylaşılmasından sonra ise birçok kişi videoya yorum yaptı. Özevin, çektiği bir videoyla yorumlara yanıt verdi.

Özevin, "Asıl dalga geçicektim ama o kadar çok linç yiyorum ki hem de çok saçma bir şeyden dolayı! Erkek arkadaşım yabancı olduğu için ben vize için onunla birlikteymişim.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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