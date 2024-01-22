Erkek arkadaşının tahta kaşıkla kalçasına vurduğu anları paylaşan Ecesu Özevin gelen tepkilere yanıt verdi: 'Asıl olan kadınların hayatına karışmak...'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan ve Amerika'da yaşayan Ecesu Özevin isimli kadın son paylaşımıyla da gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşımlar yapan ve Amerika'da yaşayan Ecesu Özevin adındaki bir kadın, videosunda erkek arkadaşının kalçasına tahta kaşık ile vurduğu anları paylaştı.
Ecesu Özevin'in sevgilisinin kalçasına vurduğu anları Twitter'da (X) hesabından paylaştı. Paylaşıma 'Bir vize için değer miydi?' gibi yorumlar yapıldı.
Hatta bir Twitter kullanıcısı o görüntüleri paylaşarak, "Ah be kızım değer miydi? Bir vize için" notunu düştü.
O görüntülerin paylaşılmasından sonra ise birçok kişi videoya yorum yaptı. Özevin, çektiği bir videoyla yorumlara yanıt verdi.
Özevin, "Asıl dalga geçicektim ama o kadar çok linç yiyorum ki hem de çok saçma bir şeyden dolayı! Erkek arkadaşım yabancı olduğu için ben vize için onunla birlikteymişim.