Ersin Arıcı ile evlenen Beril Bozam'ın gelinliği ve parti tarzı sosyal medyayı mest etti! "Sade ve çekici"

Yalı Çapkını dizisinde aşk bitmiyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi sette tanışan Beril Pozam ile Ersin Arıcı da arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü.
Yalı Çapkını'nın kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi.
Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dünyaevine girdi.
Ünlü çifti Yalı Çapkını ekibi yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Düğün kadar elbett Beril Bozam'ın gelinliği ve after party tarzı da en çok konuşulan konular arasındaydı.
Güzel isim zarif gelinliği ve doğal ışıltısıyla düğününde göz kamaştırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Pozam'ın güzelliğini övgü yağmuruna tuttu.
Beril Bozam'ın sade tarzını görenler güzel ismi hem çok sade hem de çekici buldu.