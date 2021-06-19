YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

19.06.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında uygulanan yöntemle, taşıyıcı ineklerden toplanan embriyolarla genetik kapasitesi yüksek buzağı elde edildi

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi" ile büyükbaş hayvan sayısı ve kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesinin ortak yürüttüğü, geçen yıl üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen arasında protokolü imzalanan proje kapsamında, bölgenin hayvancılığına önemli katkı sağlanıyor.

Bu proje ile sağlıklı ve üstün genetik özelliklere sahip ineklerden elde edilen embriyolar, genetik kapasitesi sınırlı ancak bölgeye adapte olmuş taşıyıcı ineklere naklediliyor.

Embriyolar, uygun taşıyıcı inek olması durumunda taze olarak bu hayvanlara aktarılıyor. Embriyolar, taşıyıcı inek olmaması ve daha sonra başka ineklere nakledilmesi için saklanması gerekirse sıfırın altında 196 derecede sıvı azot içeren tanklarda donduruluyor.

- Embriyo nakliyle ilk buzağı dünyaya geldi

Embriyo nakliyle ilk buzağının elde edildiği kentte, bu yöntemle genetik kapasitesi yüksek buzağılar üretilecek.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un hayvan sayısı açısından Türkiye'de ikinci sırada olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Son yıllarda ciddi bir genetik ilerleme kat etsek de henüz birim hayvandan istediğimiz verim gücünü alamamaktayız. Bu nedenle ıslah çalışmalarına hız vermek adına Atatürk Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanan protokol sonrası embriyo transfer çalışmalarına hız verdik. Donmuş embriyodan ilk yavrumuzu elde ettik."

- Kaliteli inekten çok sayıda buzağı elde ediliyor

Çalışmalar kapsamında hayvan sayısını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Polat, "Normal şartlarda bir inekten yılda bir yavru alabiliyoruz ancak uyguladığımız yöntemle inekten alınan embriyolar taşıyıcı hayvanlara nakledilerek 15-25 arası üstün genetik kapasiteye sahip buzağı elde edebiliyoruz. Bu bizim için mükemmel bir gelişme. Şu anda projede 114 tane donmuş embriyomuz var. Alıcılara bu süreçte nakil işlemini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Dünyanın kabul ettiği bir yöntem

Polat, genetik ıslah açısından dünyanın kabul ettiği bir yöntemi uyguladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu embriyoyu naklettiğimiz durumda alıcıdan hiçbir genetik etkilenme olmuyor, sadece orada taşıyıcı anne görevi üstleniyor. Bu sayede embriyosunu topladığımız ineğin birebir kendi yavruları olarak dünyaya geliyor. Bu da önemli bir özellik. Bir inekten 5 tane A kalite dediğimiz üstün kaliteli embriyo elde ediyoruz. Bunları genetik kapasitesi düşük 5 ineğe naklettiğimizde doğal olarak bu onların yavrusu oluyor. Bunlar mikro çalışmalar ve ülkenin hayvancılığını bir anda değiştirebilecek çalışmalar değil ama genetik ıslah açısından dünyanın kabul ettiği en hızlı ve kesin tek yöntem. Bir nebzede olsa damızlık niteliği taşıyan hayvanları yaygınlaştırabilirsek süreçten çok daha faydalı sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

- Çalışmayla bölgeye has yeni ırklar oluşturuluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de hayvancılıkta bölgesel kalkınmayı artırmak için üniversite ile çalışma yaptıklarını aktardı.

Hayvan sayısının artmasını amaçladıklarını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Bölgemize has ırklar var fakat bu ırklarda vatandaşlarımız hem etçil hem de sütçül bakımından bazı zaman arzu ettiği neticeyi alamıyor. İstiyoruz ki vatandaşlarımız madem hayvancılıkla uğraşıyor ve büyük etçil hayvan yetiştiriyor, daha fazla et verebilecek hayvan ırklarını yetiştirsin ve daha fazla süt alabileceği çalışmalar yapsın."

Sekmen, embriyo çalışmasıyla et ve süt verimi için dana üretimi gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Yetiştireceğimiz bu danaları da vatandaşımıza dağıtarak daha fazla imkana sahip olmalarını sağlamak istiyoruz. Üniversitemizle çalışma yürüterek 15 simental hayvanla bu işe başladık. Bunları yerli ırkla karma yaparak bölgeye has yeni ırklar oluşturuyoruz. Ben bunun ileride daha büyük faydalar getireceği kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Erzurum'da Kovid-19 tedbirleriyle sterilizasyonu korunan merkezde 40 hasta organ nakliyle hayata bağlandıErzurum'da Kovid-19 tedbirleriyle sterilizasyonu korunan merkezde 40 hasta organ nakliyle hayata bağlandı

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

- Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında uygulanan yöntemle, taşıyıcı ineklerden toplanan embriyolarla genetik kapasitesi yüksek buzağı elde edildi

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Bülent Polat

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:21
İkindi
16:19
Akşam
19:53
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.