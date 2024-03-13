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    4. Erzurumlu kadının 'Erzurumlu' yorumu! Sosyal medya bu sokak röportajını paylaşıyor... "Eyvah bizimki görürse yine olay çıkarır"

    Erzurumlu kadının 'Erzurumlu' yorumu! Sosyal medya bu sokak röportajını paylaşıyor... "Eyvah bizimki görürse yine olay çıkarır"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.03.2024 15:12
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    Erzurum'da iftardan sonra yapılan bir sokak röportajı eğlenceli anlara sahne oldu. Orucunu açtıktan sonra tatlı yemeye gideceğiniz söyleyen Erzurumlu kadının, 'Erzurumlular' için yaptığı yorum bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Viral görüntülerde yorumunu eşinin duymasından endişelenen kadın, "Eyvah bizimki görürse yine olay çıkarır. Geçen sinir krizi geçirdi zaten. Metinim aşkım, bir tanem" dedi.

    Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı bir hayli komik anlara sahne oldu. İftar çıkışında kendisine mikrofon uzatılan kadının samimi halleri sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. 'Erzurumluları da pek sevmiyorum' diyen ve kendisini de Erzurumlu olan kadının sözleri sosyal medyada viral oldu.


    Vitrin

    Erzurum'da yaşayan insanları sevmediğini dile getiren kadın, "Vallahi Ramazan'ın ilk günü çok güzel geçti. Yedik, içtik, şiştik. Bak ne kadar güzel. Aslında sevmem Erzurum'un insanlarını da. Ben de buralıyım. Kendimi de sevmiyorum. Biraz daha kültürlü olsak daha iyi olur" dedi.

    Erzurum Gaste Instagram hesabında kendisini izleyebileceğini öğrenen kadın, "Takip ediyorum. Rezil olacağım. Ya bizim herif görürse? Daha geçenlerde kriz geçirdi" ifadelerini kullandı.

    Eşine kameraya bakarak selam söyleyen kadın, "Selam söylüyorum aşkım. Metin'im bir tanem" diyerek kocasına seslendi.

    Sokak röportajı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlediğim en pozitif şeylerden biriydi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Abla çok sempatik" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Abla günümü güzelleştirdin ya. Metin abiye selamlar" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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