Erzurumlu kadının 'Erzurumlu' yorumu! Sosyal medya bu sokak röportajını paylaşıyor... "Eyvah bizimki görürse yine olay çıkarır"

Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı bir hayli komik anlara sahne oldu. İftar çıkışında kendisine mikrofon uzatılan kadının samimi halleri sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. 'Erzurumluları da pek sevmiyorum' diyen ve kendisini de Erzurumlu olan kadının sözleri sosyal medyada viral oldu.
Erzurum'da yaşayan insanları sevmediğini dile getiren kadın, "Vallahi Ramazan'ın ilk günü çok güzel geçti. Yedik, içtik, şiştik. Bak ne kadar güzel. Aslında sevmem Erzurum'un insanlarını da. Ben de buralıyım. Kendimi de sevmiyorum. Biraz daha kültürlü olsak daha iyi olur" dedi.
Erzurum Gaste Instagram hesabında kendisini izleyebileceğini öğrenen kadın, "Takip ediyorum. Rezil olacağım. Ya bizim herif görürse? Daha geçenlerde kriz geçirdi" ifadelerini kullandı.
Eşine kameraya bakarak selam söyleyen kadın, "Selam söylüyorum aşkım. Metin'im bir tanem" diyerek kocasına seslendi.
Sokak röportajı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlediğim en pozitif şeylerden biriydi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Abla çok sempatik" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Abla günümü güzelleştirdin ya. Metin abiye selamlar" yorumunda bulundu.