Erzurumlu kadının 'Erzurumlu' yorumu! Sosyal medya bu sokak röportajını paylaşıyor... "Eyvah bizimki görürse yine olay çıkarır"

Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı bir hayli komik anlara sahne oldu. İftar çıkışında kendisine mikrofon uzatılan kadının samimi halleri sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. 'Erzurumluları da pek sevmiyorum' diyen ve kendisini de Erzurumlu olan kadının sözleri sosyal medyada viral oldu.



