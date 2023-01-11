Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski günlerine göz kırptı! Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, g-string bikinisiyle jakuziden paylaşınca sosyal medya alev aldı

Eski günlerine göz kırptı! Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, g-string bikinisiyle jakuziden paylaşınca sosyal medya alev aldı

11.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, eski günlerini anımsatan bir sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Yetişkin film sektöründe kısa bir süreliğine görev almasına rağmen dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rhoades, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımıyla gündem yarattı.

18 yaşını doldurduğunda ailesinin içindeki huzursuzluk nedeniyle para kazanarak kendi hayatını kurmak istediğini ve bu yüzden yetşkin film sektörüne adım attığını dile getiren Lana Rhoades, vajinal yapısındaki fiziksel deformasyon ve psikolojik yıpranma nedeniyle sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde moda tasarımcısı olarak görev 26 yaşındaki Rhoades, sosyal medya hesaplarını da son dönemde aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram hesabında yaklaşık 16.5 milyon takipçisi bulunan Rhoades, yakın arkadaşı Samie Duchamp ile jakuziden çekilen seksi pozlarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

SEVENLERİNDEN TAM NOT ALDI

Geçtiğimiz yıllarda oğlu Milo’yu kucağına alarak bir süreliğine sessizliğe bürünen Rhoades, son dönemde sosyal medyada daha sık paylaşım yapmaya başladı. Cesur pozlarıyla eski günlerine gönderme yapna Rhoades son olarak siyah bikini takımıyla jakuziden çekilen pozlarını paylaşınca sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye Samie Dumchamp’ı da överek, “En sevdiğim ikili” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gerçekten inanılmaz” yorumunu yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Lana Rhoades

En Çok Okunan Trend Haberler

Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Türkiye'yi kırmızı listede bırakmıştı! İstanbul'da görüntülenince iddialar hızla yayıldı

Türkiye'yi kırmızı listede bırakmıştı! İstanbul'da görüntülenince iddialar hızla yayıldı

9 yaşındaki kızın sahilde ayağına öyle bir şey takıldı ki...

9 yaşındaki kızın sahilde ayağına öyle bir şey takıldı ki...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.