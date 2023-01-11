Eski günlerine göz kırptı! Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, g-string bikinisiyle jakuziden paylaşınca sosyal medya alev aldı

18 yaşını doldurduğunda ailesinin içindeki huzursuzluk nedeniyle para kazanarak kendi hayatını kurmak istediğini ve bu yüzden yetşkin film sektörüne adım attığını dile getiren Lana Rhoades, vajinal yapısındaki fiziksel deformasyon ve psikolojik yıpranma nedeniyle sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde moda tasarımcısı olarak görev 26 yaşındaki Rhoades, sosyal medya hesaplarını da son dönemde aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram hesabında yaklaşık 16.5 milyon takipçisi bulunan Rhoades, yakın arkadaşı Samie Duchamp ile jakuziden çekilen seksi pozlarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.