Eski halini görenler tanıyamadı! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Nikki Chu, önceki yıllarda çekilen fotoğraflarını paylaştı

Üniversite okuduğu yıllarda Chu, hayatını kökünden değiştirecek travmatik bir olay yaşadı. Filipinler’de yaşadığı sırada bağlı bulunduğu üniversitedeki bir topluluğa girmek için çabaladığını dile getiren Chu, o dönemde yaşıtlarının saldırısına uğradığını söyledi.

“HERKES KENDİSİNİ SEVMENİN BİR YOLUNU BULMALI”

Cinsel tacize maruz kaldığını belirten Chu, aynı zamanda kendisine saldıran kişilerin onu yaktığını söyledi. Dövülüp yakıldıktan sonra vücudunun büyük bir bölümünde yara izleri kaldığını söyleyen Chu, yeniden doğmak için büyük bir adım atmaya karar verdi.

Cinsiyet değiştirme operasyonu olan Chu, yara izlerini kapatmak için vücudunun yüzde 90’ına dövme yaptırdı.

Yaşadığı zor günleri atlattıktan sonra Chu daha öz güvenli ve mutlu olduğunu söyleyerek herkese kendisini sevmesi için bir yol bulmasını öğütleyen sosyal medya paylaşımlarıyla binlerce takipçiye ulaştı.

Hayranlarının eski halini merak etmesi üzerine Chu o günlere ait fotoğraflarını yayınlamaktan çekinmedi.