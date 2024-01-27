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    4. Eski Love Island yıldızı Arabella Chi, All Star'da fırtına gibi esti! Öpüştüğü anları paylaşınca sosyal medyada gündem oldu

    Eski Love Island yıldızı Arabella Chi, All Star'da fırtına gibi esti! Öpüştüğü anları paylaşınca sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 11:57 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) 11. sezonunda 'All Star' formatında ekran hayatına geri döndü. Fenomen haline gelen Love Island yarışmacılarının yer aldığı 'All Star' sezonunda cesur anlar peşi sıra yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Arabella Chi, Chris ile yakınlaştığı anları sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.

    Love Island (Aşk Adası) programının 5. sezonunda yer alan Arabella Chi, All Star için yeniden villaya girdi. 5. sezonda birlikte yarıştıkları Chris Taylor ile yakınlaşan Chi o anları sosyal medyadan paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu.

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    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüleri fenomen isim, "Chris'in gözlükleri benim için buharlanıyor" notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Chi ve Taylor'un eski sezonlarını hatırlatarak ikilinin ilişkiye başlamasına şaşırdıklarını dile getirdi.
    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O Danny'nin eski sevgilisi değil mi? Chris ve Danny arkadaş değil mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten mükemmel bir uyum" yorumunu ekledi.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Love Island Arabella Chi
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