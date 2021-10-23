Eski yetişkin film yıldızı Jenna Haze'nin serveti ağızları açık bırakıyor!

Bir dönem yetişkin film sektörünün aranan yüzlerinden biri olan Jenna Haze, ilerleyen yıllarda mesleği bırakıp oyuncu ve model olmaya karar vermişti. Şimdilerde sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla büyük beğeni toplayan yıldızın net serveti, duyanları şaşkına çevirdi.