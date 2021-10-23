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  4. Eski yetişkin film yıldızı Jenna Haze'nin serveti ağızları açık bırakıyor!

Eski yetişkin film yıldızı Jenna Haze'nin serveti ağızları açık bırakıyor!

23.10.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'lerin başında girdiği cinsel içerikli film sektörünü bırakıp modellik yapmaya karar veren ABD'li yıldız Jenna Haze'nin serveti, duyanları şoke ediyor.

Bir dönem yetişkin film sektörünün aranan yüzlerinden biri olan Jenna Haze, ilerleyen yıllarda mesleği bırakıp oyuncu ve model olmaya karar vermişti. Şimdilerde sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla büyük beğeni toplayan yıldızın net serveti, duyanları şaşkına çevirdi.

CESUR POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

1982 yılında ABD'de doğan Jenna Haze, uzun yıllar Kaliforniya'da yaşadı.
15 yaşında okulu bırakan Haze, bir süre garsonluk yaptı.
18 yaşını doldurduğunda stripriz yapmaya başlayan Haze, sınırlarını zorlamak istediğini belirterek yetişkin film sektörüne girdi.
Yetişkin film sektöründe yıllarca yer alan Haze, sayısız filmde oynadı.
Ödüllere boğulan Haze, sonradan sektörden ayrılmaya karar verdi ve modellik yapmaya başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Model
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