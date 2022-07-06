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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, kitap alışverişini paylaştı! Eleştirilere meydan okudu:Sadece onlar için bavul satın aldım

06.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin yıldız Mia Khalifa, kitaplara olan sevgisini ilan ederek ve kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere meydan okudu. Kendisini ‘Güzel ve Çirkin’ karakteriyle kıyaslayan Khalifa, Avrupa seyahati boyunca satın aldığı kitapları taşıyabilmek için ayrıca bir bavul satın aldığını söyledi.

Eski yetişkin yıldız Mia Khalifa, geniş kitap koleksiyonu olduğunu dile getirdi. Uzun bir merdivenin üzerinde bir kütüphanede kitap seçerken fotoğraflarını paylaşan Khalifa, 28 milyon takipçisine o anlarını göstererek kendisini ‘Güzel ve Çirkin’ masalındaki Belle ile karşılaştırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sevilen isim Mia Khalifa özel hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
Avrupa seyaheti boyunca pek çok anını hayranlarıyla paylaşan Khalifa, son olarak okuma sevgisinin gücünden bahsetti.
Sektörden ayrılmadan önce yetişkin filmleriyle üne kavuşan Lübnanlı sosyal medya fenomeni gönderisine, “Bir gün evimde böyle bir merdiven ulaşacak kadar büyük bir koleksiyona sahip olmak istiuorum. Bu ay Avrupa’da bulduğum süre boyunca satın aldığım kitaplar için fazladan bir bavul yaptım. Sadece onlar için bavul satın aldım” notunu ekledi.
Sosyal medyadan kendisini sadece seksi ve güzel olarak tanımlayan kişilerin aksine Khalifa, okuma tutkusunun ve yeni bir şeyler öğrenme isteğinin baskınlığından söz etti.
Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı. Güzel ismin fotoğraflarına ünlü tenisçi Julia Elbaba, “Güzellik ve beyin. İkonik” yorumunu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa
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