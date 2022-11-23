Eski yetişkin film yıldızıydı! Emekliliğini açıklayıp kendi markasını kurdu... Olay yaratan pozlarla duyurdu

Geçtiğimiz yıllarda Pasha Petkuns ile evlenerek yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını duyuran Reid, bu yılın başlarında kızı Emma’yı kucağına almıştı. Sosyal medyadan sıklıkla mutlu aile tablosunu paylaşan Petkuns, son olarak hayranlarına yeni işini duyurdu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan duvarın önüne geçerek kameralara arkasını dönen Petkuns, koleksiyonunda yer alan bir ürünü tanga iç çamaşırıyla kombinleyerek tanıttı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken ürün kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Harikasın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok havalı” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek bir güzellik” yorumuyla destekledi.