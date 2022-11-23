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  4. Eski yetişkin film yıldızıydı! Emekliliğini açıklayıp kendi markasını kurdu... Olay yaratan pozlarla duyurdu

Eski yetişkin film yıldızıydı! Emekliliğini açıklayıp kendi markasını kurdu... Olay yaratan pozlarla duyurdu

23.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yetişkin film yıldızı olarak tüm dünyada ünlenmeyi başaran ve asıl adı Ashley Mathews olan Riley Reid, sektörden emekli olduğunu açıklamıştı. 31 yaşındaki fenomen isim 1.8 milyon takipçisiyle yeni işini paylaştı. Eşiyle birlikte kendilerine ait giyim markası kuran Reid, koleksiyonundan bir sweatshirtü tanga iç çamaşırıyla kombinleyerek tanıttı.

Geçtiğimiz yıllarda Pasha Petkuns ile evlenerek yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını duyuran Reid, bu yılın başlarında kızı Emma’yı kucağına almıştı. Sosyal medyadan sıklıkla mutlu aile tablosunu paylaşan Petkuns, son olarak hayranlarına yeni işini duyurdu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan duvarın önüne geçerek kameralara arkasını dönen Petkuns, koleksiyonunda yer alan bir ürünü tanga iç çamaşırıyla kombinleyerek tanıttı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken ürün kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Harikasın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok havalı” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek bir güzellik” yorumuyla destekledi.

RILEY REID'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
Riley Reid

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