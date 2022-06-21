Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eskiden milyonerdi! Parası bitince cansız mankenlerle birlikte ıssız bir adaya yerleşti

Eskiden milyonerdi! Parası bitince cansız mankenlerle birlikte ıssız bir adaya yerleşti

21.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskiden borsacı olarak çalışan David Glasheen, Avustralya’nın sayılı milyonerleri arasındaydı. 1987 yılında borsa krizinde parasının büyük bir bölümünü kaybeden adam radikal bir karar verip iki cansız mankenle birlikte ıssız bir adada yaşamaya başladı. 78 yaşındaki David Glasheen, 1997'den beri Kuzey Queensland kıyılarındaki Restorasyon Adası'nda yaşıyor.

78 yaşındaki milyoner borsacı David Glasheen, 1997'den beri Kuzey Queensland kıyılarındaki Cape York Yarımadası'ndaki Restorasyon Adası'nda, Miranda ve Phyliss adını verdiği iki cansız mankenle yaşamaya başladı. 80 yaşına yaklaşırken sağlığının olumsuz bir şekilde etkilenmeye başladığını ifade eden gerçek hayattaki Robinson Crusoe, tamamen izole hayatına eklenebilecek yeni insanlar aradığını söyledi.

“EN İYİ GÜVENLİK ÖNLEMİ DAHA FAZLA İNSAN”

1980’li yıllarda Papua Yeni Gine’de altın madenciliği işi yapmaya başlayan David Glasheen, kısa sürede 28.4 miltın dolarlık bir servete sahip oldu.
O dönemde Sdney’de yaşayan adam borsa krizinde büyük bir maddi zarara uğradı ve ailesi de parçalanmaya başladı. Kapitalizmi reddeden David Glasheen, kız arkadaşıyla birlikte Kuzey Queensland kıyılarındaki Restorasyon Adası'na taşındı.
İkilinin ilk başlardaki planı ıssız adaya bir otel inşa etmekti ancak maddi durumlarının elverişsiz olması ve yerli halkın karşı çıkması nedeniyle bu fikirden vazgeçtiler.
Adada sadece bir mayoyla kulübe yaşamına kız arkadaşı da fazla dayanamadı ve ülkesine geri döndü.
David Glasheen, 30 yılı aşkın süredir ıssız bir adada tek başına sürdürdüğü hayatını sağlık sorunlarından dolayı kalabalıklaştırmak için çağrıda bulundu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Üstsüz protestoları olay oldu! “Göğüs uçlarına özgürlük”

Üstsüz protestoları olay oldu! “Göğüs uçlarına özgürlük”

İlginizi Çekebilir

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Kilisede dehşet! Çocuklardan polislere soyunmayan giremiyordu

Kilisede dehşet! Çocuklardan polislere soyunmayan giremiyordu

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.