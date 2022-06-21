Eskiden milyonerdi! Parası bitince cansız mankenlerle birlikte ıssız bir adaya yerleşti

78 yaşındaki milyoner borsacı David Glasheen, 1997'den beri Kuzey Queensland kıyılarındaki Cape York Yarımadası'ndaki Restorasyon Adası'nda, Miranda ve Phyliss adını verdiği iki cansız mankenle yaşamaya başladı. 80 yaşına yaklaşırken sağlığının olumsuz bir şekilde etkilenmeye başladığını ifade eden gerçek hayattaki Robinson Crusoe, tamamen izole hayatına eklenebilecek yeni insanlar aradığını söyledi.

“EN İYİ GÜVENLİK ÖNLEMİ DAHA FAZLA İNSAN”

1980’li yıllarda Papua Yeni Gine’de altın madenciliği işi yapmaya başlayan David Glasheen, kısa sürede 28.4 miltın dolarlık bir servete sahip oldu.

O dönemde Sdney’de yaşayan adam borsa krizinde büyük bir maddi zarara uğradı ve ailesi de parçalanmaya başladı. Kapitalizmi reddeden David Glasheen, kız arkadaşıyla birlikte Kuzey Queensland kıyılarındaki Restorasyon Adası'na taşındı.

İkilinin ilk başlardaki planı ıssız adaya bir otel inşa etmekti ancak maddi durumlarının elverişsiz olması ve yerli halkın karşı çıkması nedeniyle bu fikirden vazgeçtiler.

Adada sadece bir mayoyla kulübe yaşamına kız arkadaşı da fazla dayanamadı ve ülkesine geri döndü.