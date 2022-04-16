Esra Erol'un canlı yayında ortalık karıştı! Yerinden fırlayıp saldırmaya çalıştı

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programına oğlu Muhammet İsmail Akgül ile katılan anne Melek Akgül kızı Hülya Akgül'e bir türlü ulaşamadıklarını, günlerdir hiç bir haber alamadıklarını söyledi. Esra Erol'dan yardım isteyen acılı anne öldüğünden şüphe ettiklerini de belirtti.

CANLI YAYINDA SALDIRDI

Kayıp Hülya Akgül'ü bulmak için Esra Erol ve ekibi günlerce sokak sokak kayıp Hülya'yı aradı. Her ihbar değerlendirildi. Fakat Hülya Akgül'e ait en ufak bir ize rastlanmadı.

Doğan Güllüoğlu'ndan şüphelenen aile, Hülya Akgül bulunana kadar canlı yayında Doğan'ın Hülya'yı öldürdüğünü iddia etti.

AİLENİN BULUŞMASINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU Esra Erol ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucu Hülya Akgül'ün, Bursa Küçükbalıklı ilçesinde çadırda yaşadığı ve dilencilik yaptığı belirlendi.

Herkesin hayatından endişe ettiği Hülya Akgül dün canlı yayına çıktı. Anne, kardeş ve Hülya'nın kavuştuğu anlar da ise gözyaşları sel oldu.