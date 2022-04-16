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  4. Esra Erol'un canlı yayında ortalık karıştı! Yerinden fırlayıp saldırmaya çalıştı

Esra Erol'un canlı yayında ortalık karıştı! Yerinden fırlayıp saldırmaya çalıştı

16.04.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlu Muhammet İsmail Akgül ile Esra Erol'un programına katılan anne Melek Akgül, kızı Hülya Akgül'e bir türlü ulaşamadıklarını ve hayatından şüphe ettiklerini söyleyerek yardım istedi. 60 gün sonra bulunan ve canlı yayına gelen Hülya, kaybolmasında payı olduğunu söylediği Nebahat Hanım'a saldırdı. Koşarak Nebahat Hanım'ın üzerine giderek şişe fırlatan Hülya, ekip tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programına oğlu Muhammet İsmail Akgül ile katılan anne Melek Akgül kızı Hülya Akgül'e bir türlü ulaşamadıklarını, günlerdir hiç bir haber alamadıklarını söyledi. Esra Erol'dan yardım isteyen acılı anne öldüğünden şüphe ettiklerini de belirtti.

CANLI YAYINDA SALDIRDI

Kayıp Hülya Akgül'ü bulmak için Esra Erol ve ekibi günlerce sokak sokak kayıp Hülya'yı aradı. Her ihbar değerlendirildi. Fakat Hülya Akgül'e ait en ufak bir ize rastlanmadı.
Doğan Güllüoğlu'ndan şüphelenen aile, Hülya Akgül bulunana kadar canlı yayında Doğan'ın Hülya'yı öldürdüğünü iddia etti.

AİLENİN BULUŞMASINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

AİLENİN BULUŞMASINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Esra Erol ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucu Hülya Akgül'ün, Bursa Küçükbalıklı ilçesinde çadırda yaşadığı ve dilencilik yaptığı belirlendi.
Herkesin hayatından endişe ettiği Hülya Akgül dün canlı yayına çıktı. Anne, kardeş ve Hülya'nın kavuştuğu anlar da ise gözyaşları sel oldu.

CANLI YAYINDA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

CANLI YAYINDA SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Yaşadıklarından bahseden Hülya'nın, başına gelenler olaylarda payı olduğunu iddia ettiği Nebahat Hanım'la da yüzleşti.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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