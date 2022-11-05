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Esra Ezmeci'de 'Bu kadarı da olmaz artık' dedirten soru! 'Eşim sayfa açıp cinsel organını paylaşıyor! Bir de...'

05.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, Didem Arslan Yılmaz ve Serap Paköz'ün karşısına rakip olan Esra Ezmeci'nin programı ekrana veda etmişti. FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı için final kararı almasından sonra ünlü Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir itirafa yanıt verdi.

"SAYFA AÇIP CİNSEL ORGANINI PAYLAŞMIŞ"

"Eşim bir sayfa açıp cinsel organını paylaşmış. Bir de yazmış ki, 'Bir gecelik ilişkiye girecek seksi bir bayan var mı?'" sorusuna yanıt verdi.

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"EREKSİYON OLMUŞ ORGANINI GÖRÜP..."

Soru karşısına şaşkına dönen Ezmeci; "Bu artık sapkınca bir durum. Erkeğin ereksiyon olmuş cinsel organını görüp 'vay be kesin bu erkekle birlikte olmalıyım' diyecek pek bir kadın yoktur. Bu tarz bir şeyler sadece sapkınlık olabilir. Siz bu konuda tepkinizi gösterin." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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