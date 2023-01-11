Esra Ezmeci'ye gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! "Eltimle kocam fantezi yapıp..."

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.



Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta, gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi.

Bir soruda; "Eltimle, kocam birlikte olmuş. Fantezi yapmışlar. Eşim, 'Sus yoksa beni kaybedersin' dedi" sorusu şaşkına çevirdi.

Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında, "Bu duruma ses çıkarmanız lazım, kaybetmekten korkmayın" yanıtını verdi.