Esra Ezmeci'ye gelen soru 'pes' dedirtti! "Kocam 8 yaşına kadar annesini emmiş! Şimdi de geceleri..."

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir itirafa yanıt verdi.

"GECELERİ HÂLÂ EMİYOR..."

"Kocamı annesi 8 yaşına kadar emzirmiş. Hâlâ geceleri yastık, emzik emiyor? Bu bağımlılık mı?" sorusuna yanıt verdi.

Soru karşısına şaşkına dönen Ezmeci; "Bu bir bağımlılık ya da takıntı olabilir. 8 yaşına kadar bir çocuğu emzirmek doğru değil. Bu konuda psikolojik destek alabilir." yorumunda bulundu.