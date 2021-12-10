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  4. Estetik ameliyat bağımlılığı bulunan kadın eski halini paylaştı! Görenler inanamadı

Estetik ameliyat bağımlılığı bulunan kadın eski halini paylaştı! Görenler inanamadı

10.12.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Plastic Amie’ adıyla paylaşım yapan Amie Scott, kocaman dudakları ve plastik teniyle kısa sürede popüler olmayı başardı.

Kendi olmaktan gurur duyduğu bir kadına dönüşmek için 10 bin sterlin (yaklaşık 183 bin TL) harcayan Scott, sosyal medyada estetik süreci nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor. Kendisine yapılan eleştirileri umursamadığını dile getiren Scott, takipçilerin ısrarı üzerine estetik ameliyatlarından önceki halini paylaştı.

2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları arasındaki değişimini göstermek isteyen Amie Scott, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Yıllar içindeki değişimiyle takipçilerine şaşkına çeviren kadına sert yorumlara maruz kaldı. Paylaşımından sonra Scott’a sosyal medya kullanıcıları, “Eskiden çok güzeldin, neden bununla uğraşıyorsun?” sorusunu yöneltti.

“ESKİ FOTOĞRAFLARIMA SİNİRLENİYORUM”

Estetik ameliyatlarının sonrasındaki görüntüsü için yapılan sert yorumlara aldırış etmediğini dile getiren Scott, “Diğer herkesin ne düşündüğü umrumda bile değil. Yorumları görmüyorum. Sadece eski fotoğraflarıma baktığımda sinirleniyorum” diye konuştu. Scott paylaşımına “Yine de şimdi çok daha iyi görünüyorum” notunu eklemeyi ihmal etmedi.

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