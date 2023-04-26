Estetik ameliyatlara servet harcayarak bambaşka biri oldu! Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler... “Öldürebilirler ama durmayacağım”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan Rudy Villalobos, estetik operasyonların kendisini bulma konusunda ilham olduğunu dile getirerek, “Çocukluk ve gençlik dönemlerim benim için çok zordu. Olmadığım biri gibi davranmak zorunda kaldım. Zorbalığa uğradığım için kendi kimliğimi gizlemem gerekti. Estetik ameliyatlarım kendimi bulmama yardımcı oldu” diye konuştu.

İki yıl öncesindne itibaren kalça dolgusu işlemlerine devam ettiğini söyleyen Villalobos, “Her zaman daha büyük bir kalçam olmasını istedim. Ama tüm Brezilya Popo Kaldırma prosedürünü yapacak sabrım yoktu.Daha hızlı bir yol istedim. Bu yasal değildi ama yine de iğneleri oldum. Ardından ise BBL ameliyatı yaptırdım. Şimdi kalçam o kadar büyük ki içine sığacak kıyafet bulmakta zorlanıyorum. Sadece eşofman ve şort giyiyorum dar kıyafetler söz konusu olduğunda bu beni zorluyor” ifadelerini kullandı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Amerikalıları vücut şekillendirme için silikon enjeksiyonlarının kalıcı şekil bozukluğuna, emboliye (kan damarlarının tıkanmasına), felce, enfeksiyonlara ve hatta ölüme neden olabileceği konusunda uyardı.