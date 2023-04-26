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Estetik ameliyatlara servet harcayarak bambaşka biri oldu! Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler... “Öldürebilirler ama durmayacağım”

26.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Rudy Villalobos, bir dizi estetik operasyona 40 bin sterlin (yaklaşık 968 bin 135 TL) harcadıktan sonra fiziksel görüntüsünü tamamen değiştirdi. Sosyal medyada kısa sürede estetik operasyonları sayesinde popüler olmayı başaran Villalobos, kendisini sahte olmak suçlayanları umursamadığını söyleyerek prosedürlerine devam edeceğini dile getirdi. Özellikle kalçasını büyütmek için daha fazla işlem yaptıracağını söyleyen Villalobos, “Öldürebilirler ama durmayacağım” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan Rudy Villalobos, estetik operasyonların kendisini bulma konusunda ilham olduğunu dile getirerek, “Çocukluk ve gençlik dönemlerim benim için çok zordu. Olmadığım biri gibi davranmak zorunda kaldım. Zorbalığa uğradığım için kendi kimliğimi gizlemem gerekti. Estetik ameliyatlarım kendimi bulmama yardımcı oldu” diye konuştu.

İki yıl öncesindne itibaren kalça dolgusu işlemlerine devam ettiğini söyleyen Villalobos, “Her zaman daha büyük bir kalçam olmasını istedim. Ama tüm Brezilya Popo Kaldırma prosedürünü yapacak sabrım yoktu.Daha hızlı bir yol istedim. Bu yasal değildi ama yine de iğneleri oldum. Ardından ise BBL ameliyatı yaptırdım. Şimdi kalçam o kadar büyük ki içine sığacak kıyafet bulmakta zorlanıyorum. Sadece eşofman ve şort giyiyorum dar kıyafetler söz konusu olduğunda bu beni zorluyor” ifadelerini kullandı.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Amerikalıları vücut şekillendirme için silikon enjeksiyonlarının kalıcı şekil bozukluğuna, emboliye (kan damarlarının tıkanmasına), felce, enfeksiyonlara ve hatta ölüme neden olabileceği konusunda uyardı.
Villalobos risklerin farkında olmasının yanında potansiyel olarak dolgu enjeksiyonlarını yaptırmaya istekli olduğunu dile getirerek, “Silikon olduğu için ölebileceğini söylüyorlar ve vücudunu etkiliyor ama dürüst olmak gerekirse, ondan ölen kimseyle tanışmadım ya da vefat eden birini görmedim ya da duymadım, bu yüzden sorun değil. Günün sonunda kendimi mutlu eden şeyi yapmak istiyorum" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
bbl estetik

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