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Estetik ameliyatlarla kadın olmuştu! Yeniden erkek olmak istedi... “Taciz ediliyorum”

28.11.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Oli London, Asyalı gibi görünmek için sıradışı bir estetik ameliyat serüvenine başladı. Hayalindeki Koreli görüntüsüne sahip olduktan sonra penisini küçültürmek için ameliyat olmayı planlayan London, son anda fikrinden vazgeçerek estetik ameliyatlarla kadın olmuştu. Şimdi yeniden İngiliz bir erkeğe dönüşmek istediğini ifade eden London, “Taciz ediliyorum” diyerek isyan etti.

Geçtiğimiz yıllarda kendisini Asyalı bir kadına dönüştürmek için bir servet harcayarak dünya manşetlerindeki yerini alan Oli London, yeniden erkek olmak istediğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Asyalı bir kadın gibi görünme hayalini gerçekleştirmek için ameliyata çeyrek milyon sterlin (yaklaşık 337 milyon 361 bin TL) harcayan London, tamamen bir kadın olmak için cinsiyet değiştirme planlarından vazgeçtiğini söyledi. Saçlarını kazıtarak yeniden erkek olma yolculuğuna adım attığını sosyal medyadan gösteren London tepkilere neden oldu.

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Cinsiyet değiştirme ameliyatından vazgeçmesinin tepkilere neden olduğunu dile getiren London, “Her şeyi bir kenara bırakıp bir kadın olmak istemiştim. Aslında cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak için Bangkok, Tayland'a gitmeyi planlıyordum ama bunun benim için doğru olmadığını anladığım için son derece memnunum” diye konuştu.

9 YILDA TAM 32 AMELİYAT GEÇİRDİ

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Son 9 yılda London tam 32 estetik ameliyat geçirdi. Görünüşünü korumak için düzenli botoks, dolgu ve yüz bakımı yaptıran London, “Kendi hikayemi haberlerde paylaştığımdan veri son birkaç haftadır taciz bombardımanına tutuldum. Aldığımı taciz korkunçtu. Trans olmanı kutlarlar ve seni geçiş yapmaya ikna etmeye çalışırlar ve harika bir insan olduğun konusunda sana olumlu bir destek verirler. Ancak 'mezhepten' ayrılmaya karar verdiğinizde, sizi susturmak için sizi karalıyorlar, bir kenara atıyorlar, taciz ve ölüm tehditleri savuruyorlar” dedi.

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