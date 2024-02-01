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  4. Estetik itirafıyla olay olmuştu! Dilan Çiçek Deniz iddialı tarzıyla galaya damga vurdu

Estetik itirafıyla olay olmuştu! Dilan Çiçek Deniz iddialı tarzıyla galaya damga vurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 10:18 | Son Güncelleme:
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Son dönemde yüzündeki değişikliklerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz 'Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi' açıklamasıyla uzun süre konuşuldu. Dün akşam galaya katılan Deniz iddialı tarzıyla geceye damga vurdu. Mini şortu ve beyaz gömleğiyle beğeni toplayan güzel oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde yüzündeki değişiklikle dikkat çekmişti.

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GALA TARZI OLAY OLDU

Hakkında yapılan eleştirilere son noktayı koyan Deniz 'Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi' açıklamasıyla uzun süre konuşuldu.
Dilan Çiçek Deniz şimdi de gala tarzıyla gündem oldu. Süper mini şortu ve beyaz gömleği ile geceye damga vuran Deniz'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.
Galadan pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Dilan Çiçek Deniz'in iddialı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Yaktın her yeri', 'Çok ama çok güzelsin' gibi yorumlr yapıldı.
Dilan Çiçek Deniz 8 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı.
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