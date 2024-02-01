Estetik itirafıyla olay olmuştu! Dilan Çiçek Deniz iddialı tarzıyla galaya damga vurdu

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde yüzündeki değişiklikle dikkat çekmişti.





GALA TARZI OLAY OLDU

Hakkında yapılan eleştirilere son noktayı koyan Deniz 'Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi' açıklamasıyla uzun süre konuşuldu.

Dilan Çiçek Deniz şimdi de gala tarzıyla gündem oldu. Süper mini şortu ve beyaz gömleği ile geceye damga vuran Deniz'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Galadan pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Dilan Çiçek Deniz'in iddialı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Yaktın her yeri', 'Çok ama çok güzelsin' gibi yorumlr yapıldı.