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Etkisi hala sürüyor! Mastürbasyon yaptığı anları kameradan paylaşmıştı... Yıllar sonra yeniden gündemde

27.01.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün tüm dünyada yayıldığı günlerde ülkeler karantina uygulamalarını zorunlu hale getirmişti. Karantina uygulamaları sosyal medyanın kullanımı arttırmış hatta akımlarda peşi sıra gelmişti. O günlerde kamera karşısında mastürbasyon yaptığı iddia edilen bir kadının görüntüleri uzun zaman sonra yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti.

7 Mayıs 2022 tarihinde Angelia Desselle isimli bir kadın tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyanın ilgisini çekmişti. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tutulan gönderi kısa sürede 23.9 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı. Görüntülere yeniden yapılan yorumlar konunun popülerliğini bir kez daha arttırdı.

“TEŞEKKÜRLER PFİZER”

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Angelia Deselle isimli kadın tarafından televizyonun karşısında mastürbasyon yaptığı anları paylaştığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada ilgi çekmişti. Genç kadın söz konusu görüntülere o günlerde koronavirüs aşılarını popüler olduğu için “Teşekkürler Pfizer” notunu eklemişti. Görüntülerin gerçekten mastürbasyon sahnesi olmadığı söylese de kullanıcıları durumu ti’ye alan mesajlarına devam etmeyi ihmal etmedi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAN GELEN YARATICI YORUMLAR...

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon sosyal medya

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