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  4. Evde taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları! Kıvamına siz bile şaşıracaksınız

Evde taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları! Kıvamına siz bile şaşıracaksınız

08.12.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışarıdan alınan yoğurtların içerisinde birçok katkı maddesi bulunuyor. Yoğurdun ve çeşitli gıdaların içerisine katılan katkı maddeleri sağlığımız için zararlı olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi evde yoğurt mayalama işlemleri yapıyor. Evde yapılan yoğurdun sulanmasından şikayetçiyseniz yoğurdu taş gibi yapacak püf noktalarına göz atmanızda fayda var. Bu yoğurt mayalama püf noktalarıyla tam kıvamında yoğurt yapabilirsiniz.

Yoğurt özellikle Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Sofraların olmazsa olmaz gıdası yoğurdun evde mayalanması bazı problemlere yol açabiliyor. Her ne kadar yoğurt suyunun faydalı olduğu bilinse de kimse sulanmış yoğurt yemek istemiyor. Yoğurdu taş gibi yapabilmek için Evde taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktalarına dikkat edebilirsiniz.

TAM KIVAMINDA TAŞ GİBİ YOĞURT NASIL YAPILIR?

TAM YAĞLI VE DOĞAL SÜT KULLANIN

TAM YAĞLI VE DOĞAL SÜT KULLANIN
Tercihiniz tam yağlı süt olmalı çünkü daha iyi tutar. Çiğ süt kullanacaksanız sütü süzgeçten geçirdikten sonra ocağa alın. Kepçe yardımıyla havalandırarak karıştırın ve kaynatın.

MAYALAMA SICAKLIĞINI AYARLAYIN

MAYALAMA SICAKLIĞINI AYARLAYIN
Süt kaynadıktan sonra ocaktan aldınız. Tahta ve üstüne bez koyduğunuz bir yerde sütünüzü soğumaya bıraktınız. Şimdi mayalanma için ideal bir sıcaklık elde etmeniz gerekiyor. En ideal yoğurt mayalama sıcaklığı 41 derece. Sütün sıcaklığını termometre ile ölçerek mayalarsanız her seferinde iyi mayalanmış bir yoğurt elde edersiniz. Çok kullanılan serçe parmakla sıcaklık ölçme yöntemi ise sizi yanıltabilir.

MAYANIN SULU OLMAMASINA DİKKAT EDİN

MAYANIN SULU OLMAMASINA DİKKAT EDİN
Yoğurdunuzun mayası sulu olursa yoğurdunuz da sulu hale gelir. O nedenle maya yoğurdunun katı ve ev yoğurdu olmasına dikkat etmelisiniz. Yoğurt mayanıza tuz ve şeker de ilave edebilirsiniz. Şeker kullanmak mayayı aktifleştirir ve daha iyi kıvam almasını sağlar. Tuz ise yoğurdunuzun ekşimesini önler.

MAYAYI HER YERE EŞİT ŞEKİLDE DAĞITIN

MAYAYI HER YERE EŞİT ŞEKİLDE DAĞITIN
Kaynatıp soğuttuğunuz sütten bir kepçe süt alarak maya yoğurdunuza ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra, tencerenin tam ortasına dökün. Mayanın homojen bir şekilde karışmasını sağlayın. Bu işlemi tahta kaşıkla yaparsanız daha sağlıklı olacaktır

MAYALANAN SÜTÜ KAPAKLA KAPATMAYIN

MAYALANAN SÜTÜ KAPAKLA KAPATMAYIN
Mayaladığınız sütün üzerine bir tahta kaşık ya da süzgeç koyarak bezle sarın. Böylece oluşan buhar sütün üzerinde kalmayacak ve yoğurdunuzun sulanması önlenecek.
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