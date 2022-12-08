Evde taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları! Kıvamına siz bile şaşıracaksınız

Yoğurt özellikle Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Sofraların olmazsa olmaz gıdası yoğurdun evde mayalanması bazı problemlere yol açabiliyor. Her ne kadar yoğurt suyunun faydalı olduğu bilinse de kimse sulanmış yoğurt yemek istemiyor. Yoğurdu taş gibi yapabilmek için Evde taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktalarına dikkat edebilirsiniz.

TAM KIVAMINDA TAŞ GİBİ YOĞURT NASIL YAPILIR?

TAM YAĞLI VE DOĞAL SÜT KULLANIN Tercihiniz tam yağlı süt olmalı çünkü daha iyi tutar. Çiğ süt kullanacaksanız sütü süzgeçten geçirdikten sonra ocağa alın. Kepçe yardımıyla havalandırarak karıştırın ve kaynatın.

MAYALAMA SICAKLIĞINI AYARLAYIN Süt kaynadıktan sonra ocaktan aldınız. Tahta ve üstüne bez koyduğunuz bir yerde sütünüzü soğumaya bıraktınız. Şimdi mayalanma için ideal bir sıcaklık elde etmeniz gerekiyor. En ideal yoğurt mayalama sıcaklığı 41 derece. Sütün sıcaklığını termometre ile ölçerek mayalarsanız her seferinde iyi mayalanmış bir yoğurt elde edersiniz. Çok kullanılan serçe parmakla sıcaklık ölçme yöntemi ise sizi yanıltabilir.

MAYANIN SULU OLMAMASINA DİKKAT EDİN Yoğurdunuzun mayası sulu olursa yoğurdunuz da sulu hale gelir. O nedenle maya yoğurdunun katı ve ev yoğurdu olmasına dikkat etmelisiniz. Yoğurt mayanıza tuz ve şeker de ilave edebilirsiniz. Şeker kullanmak mayayı aktifleştirir ve daha iyi kıvam almasını sağlar. Tuz ise yoğurdunuzun ekşimesini önler.

MAYAYI HER YERE EŞİT ŞEKİLDE DAĞITIN Kaynatıp soğuttuğunuz sütten bir kepçe süt alarak maya yoğurdunuza ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra, tencerenin tam ortasına dökün. Mayanın homojen bir şekilde karışmasını sağlayın. Bu işlemi tahta kaşıkla yaparsanız daha sağlıklı olacaktır