Evinin zemin katını mezarlığa dönüştürdü! Tam 12 klasik model: Amerika'da görüp özenmiş...

'BURAYI GÖREN HERKES ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Amerika'da seyahati sırasında gezdiği araç mezarlığından çok etkilendiğini, çocukluğundan bu yana da otomobillere karşı aşırı tutkusu olduğu için bunu evine uyarladığını söyleyen Mehmet Nail, "Çocukluk yaşlarımdan bu yana otomobillere karşı aşırı tutku ve sevgim var. Amerika'da çok sayıda araba mezarlığı gezdim. Atlanta'da gördüğüm araç mezarlığı beni çok etkiledi. Nasıl yapabileceğimi düşündüm ve köyde bulunan, kendime ait antika araçlara yedek parça olarak kullandığım 2 otomobili buraya getirdim. Benzerini evimin zemin katına yaptım. Yorulduğum veya canım sıkıldığı zaman buraya geliyorum. Merak edenlere de araç mezarlığımı gezdiriyorum. Burayı gören herkes çok şaşırıyor" dedi.