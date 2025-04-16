Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Evinin zemin katını mezarlığa dönüştürdü! Tam 12 klasik model: Amerika'da görüp özenmiş...

Otomobil tutkunu Mehmet Nail, ABD'de gördüğü araç mezarlığından esinlendi, 4 katlı evinin zemin katını mezarlığa dönüştürdü. Araç mezarlığında; 2 araç ile bir otomobilin ön, bir otomobilin arka bölümünün yanı sıra çeşitli araçlara ait koltuk, direksiyon ve yedek parçaları bulunuyor.

Çiğdem Sevinç

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren nostaljik eşya biriktirmeye başladı. Aile büyüklerinden ve yakın çevresinden topladığı telefon, kasetçalar, videokaset ve enstrümanları yaşadığı evin bir odasında biriktirmeye başlayan Nail, 19 yaşında üniversite okumak için gittiği ABD'de de koleksiyon merakını sürdürdü.

Mynet'in Sesi

30 yıl yaşadığı New York'tan 2014 yılında kesin dönüş yapan 2 çocuk babası Mehmet Nail, koltuk, otomobil aksesuarı, ev eşyası ve klasik otomobillerin de aralarında bulunduğu binlerce parça ile Osmangazi ilçesindeki 4 katlı evinde yaşamaya başladı.

12 KLASİK OTOMOBİL DE KOLEKSİYONDA

12 KLASİK OTOMOBİL DE KOLEKSİYONDA

Amerika'dan getirdiği nostaljik eşyaları da koleksiyonuna ekleyen Nail'in oluşturduğu 'nostalji evi'nde, ailesinden hatıra olarak sakladığı eşyaların yanı sıra 1915-1965 yılları arasında üretilen 12 klasik otomobil de bulunuyor.

HURDADAN TOPLAYIP GETİRİYOR

HURDADAN TOPLAYIP GETİRİYOR

Georgia eyaleti Atlanta kentinde gördüğü araç mezarlığından esinlenen Nail, 4 katlı evinin zemin katını otomobil mezarlığına dönüştürdü. Mehmet Nail, doğduğu yer olan Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde hurdaya ayrılmış 2 otomobili ve bazı antika model araçların ön gövde ve arka kısımlarını da evine getirdi.

Araç mezarlığında; 2 araç ile bir otomobilin ön, 1 otomobilin arka bölümünün yanı sıra çeşitli araçlara ait koltuk, direksiyon ve yedek parçaları bulunuyor. Görenlerin dikkatini çeken bölümün girişindeki tahta kapıdaysa çok sayı araç farı ve stopu yer alıyor.

'BURAYI GÖREN HERKES ÇOK ŞAŞIRIYOR'

'BURAYI GÖREN HERKES ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Amerika'da seyahati sırasında gezdiği araç mezarlığından çok etkilendiğini, çocukluğundan bu yana da otomobillere karşı aşırı tutkusu olduğu için bunu evine uyarladığını söyleyen Mehmet Nail, "Çocukluk yaşlarımdan bu yana otomobillere karşı aşırı tutku ve sevgim var. Amerika'da çok sayıda araba mezarlığı gezdim. Atlanta'da gördüğüm araç mezarlığı beni çok etkiledi. Nasıl yapabileceğimi düşündüm ve köyde bulunan, kendime ait antika araçlara yedek parça olarak kullandığım 2 otomobili buraya getirdim. Benzerini evimin zemin katına yaptım. Yorulduğum veya canım sıkıldığı zaman buraya geliyorum. Merak edenlere de araç mezarlığımı gezdiriyorum. Burayı gören herkes çok şaşırıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bursa mezarlık hurda araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Dünyanın en iğrenç kitabı bulundu! Hikayesi mide bulandırıyor...

Dünyanın en iğrenç kitabı bulundu! Hikayesi mide bulandırıyor...

Kumarhane kraliçesi hayatını kaybetti!

Kumarhane kraliçesi hayatını kaybetti!

Dünyanın sonunu ne zaman gelecek? Bilim insanları hesapladı!

Dünyanın sonunu ne zaman gelecek? Bilim insanları hesapladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.