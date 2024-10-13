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  4. Evlenmeye karar veren çiftin gelin arabası tercihi TIRları oldu! Ortaya gülümseten kareler çıktı

Evlenmeye karar veren çiftin gelin arabası tercihi TIRları oldu! Ortaya gülümseten kareler çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.10.2024 17:45
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Adana’da meslektaşı Emre Seçkin (36) ile dünyaevine giren “Yolların sultanı” olarak anılan Leyla Elaldı Seçkin (35), nikah masasına oturdu. Gelinlik ve damatlıkla TIR’a binen çift, yolları evleri olarak gördüklerini ve TIR’larında yaşayacaklarını duyurdu. Ekmek tekneleri gelin arabası oldu!

İzmir'de daha önce tekstil sektöründe faaliyet gösteren Leyla Elaldı Seçkin, pandemi sürecinde işlerinin kötü gitmesi üzerine baba mesleği olan TIR şoförlüğüne adım attı.

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Gerekli eğitimleri tamamlayarak bu erkek mesleğini başarıyla sürdüren Seçkin, geçen yıl uluslararası taşımacılık yapan bir şirkette işe girdi. Başarısıyla diğer kadınlara ilham veren Seçkin, birçok kadına eğitim vererek sektöre kazandırdı.

'BUGÜNKÜ YÜKÜMÜZ SEVDAMIZ'

'BUGÜNKÜ YÜKÜMÜZ SEVDAMIZ'

“Yolların sultanı” lakabıyla anılan Seçkin, 11 Ekim’de meslektaşı Emre Seçkin ile nikah masasına oturdu. Nikahın ardından gelin arabası olarak süslediği TIR’a gelinlikle binen Seçkin, eşiyle birlikte şehir turu yaptı.

Arkadaşları, bu özel anı TIR konvoyuyla kutladı. Leyla Elaldı Seçkin, sosyal medya hesaplarından bu anları paylaşarak, “Ablan star bebeğim. Jettir ayol, derken şaka yapmıyorduk” ifadelerini kullandı.

'EVİMİZ SIRTIMIZDA'

'EVİMİZ SIRTIMIZDA'

Eşinin nikah için Ankara'dan geldiğini belirten Seçkin, ev tutmadıklarını ve TIR’larında yaşayacaklarını söyledi.

Mutlu olduklarını dile getiren Seçkin, “Kız kardeşine TIR şoförlüğüyle ilgili eğitim verirken Emre ile tanıştık ve ikimizin de aklında evlilik yokken hayat arkadaşı olmaya karar verdik. İkimiz de TIR şoförü olduğumuz için gelin arabamızı da bu şekilde seçtik. Cadde ve sokaklarda çok güzel tepkiler aldık. Balayı için sabit bir plan yapmadık; evimizi sırtımızda taşıyoruz. Bu nedenle iş için gittiğimiz kentlerde boş vakitlerimizde tatil yapacağız” dedi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
evlilik Tır tır şöförü çift
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