Evlenmeye karar veren çiftin gelin arabası tercihi TIRları oldu! Ortaya gülümseten kareler çıktı

Mutlu olduklarını dile getiren Seçkin, “Kız kardeşine TIR şoförlüğüyle ilgili eğitim verirken Emre ile tanıştık ve ikimizin de aklında evlilik yokken hayat arkadaşı olmaya karar verdik. İkimiz de TIR şoförü olduğumuz için gelin arabamızı da bu şekilde seçtik. Cadde ve sokaklarda çok güzel tepkiler aldık. Balayı için sabit bir plan yapmadık; evimizi sırtımızda taşıyoruz. Bu nedenle iş için gittiğimiz kentlerde boş vakitlerimizde tatil yapacağız” dedi. (DHA)