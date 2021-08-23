Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

23.08.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli komedinin sevilen yapımlarından biri olan Eyvah Eyvah 2 bu akşam 20.00'da Star TV'de yerini alıyor. Serinin 2. filmi olan Eyvah Eyvah 2'nin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ gibi alanında usta isimler yer alıyor. 2011'de vizyona giren filmin yönetmeni ise Hakan Algül. İşte detaylar...

Hakan Algül'ün yönettiği Eyvah Eyvah 2 filmi bu akşam Star TV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak gibi oyuncuların yer aldığı Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncu, komedyen, müzisyen, senarist olan Ata Demirer tarafından kaleme alındı. İşte Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncu kadrosu...

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ile ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin ilk olarak olaya alışamaz. Hemşire Müjgan'da aklı kalan Hüseyin'in önüne engel olarak kasabaya yeni bir doktor tayin olur.
Doktora kanı ısınmayan Hüseyin onu alt etmek için elinden geleni yapar. Ancak başvurduğu yolların sonucunda her defasında kendisini küçük düşürür.
Hüseyin evlenme teklifinde bulunmak için sağlık ocağının yolunu tutar. Ancak pek haz etmediği doktor ile tekrar karşılaşan Hüseyin'in dünyası başına yıkılır.
Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. Yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin yolculukları komediye dönüşür. Hüseyin'in kendisini affettirme çabası işleri iyice içinden çıkılamaz bir duruma sokar.
Yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
eyvah eyvah 2 Ata Demirer Demet Akbağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

Bu kadarı da inanılmaz! Üç yıldır çamaşırlarını yıkamıyor

Bu kadarı da inanılmaz! Üç yıldır çamaşırlarını yıkamıyor

Midilliyi kurtarmak için çıplak fotoğraflarını sattı

Midilliyi kurtarmak için çıplak fotoğraflarını sattı

Okul otobüsünü hayalindeki eve dönüştürdü

Okul otobüsünü hayalindeki eve dönüştürdü

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.