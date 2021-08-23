Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hakan Algül'ün yönettiği Eyvah Eyvah 2 filmi bu akşam Star TV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak gibi oyuncuların yer aldığı Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncu, komedyen, müzisyen, senarist olan Ata Demirer tarafından kaleme alındı. İşte Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncu kadrosu...

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ile ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin ilk olarak olaya alışamaz. Hemşire Müjgan'da aklı kalan Hüseyin'in önüne engel olarak kasabaya yeni bir doktor tayin olur.

Doktora kanı ısınmayan Hüseyin onu alt etmek için elinden geleni yapar. Ancak başvurduğu yolların sonucunda her defasında kendisini küçük düşürür.

Hüseyin evlenme teklifinde bulunmak için sağlık ocağının yolunu tutar. Ancak pek haz etmediği doktor ile tekrar karşılaşan Hüseyin'in dünyası başına yıkılır.

Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. Yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin yolculukları komediye dönüşür. Hüseyin'in kendisini affettirme çabası işleri iyice içinden çıkılamaz bir duruma sokar.