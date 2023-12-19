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    4. Fagradalsfjall fena patladı! İzlanda'da "acil durum" ilanı sonrası yanardağdan lavlar püskürdü: Görüntüler büyüledi

    Fagradalsfjall fena patladı! İzlanda'da "acil durum" ilanı sonrası yanardağdan lavlar püskürdü: Görüntüler büyüledi

    19.12.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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    Haftalar öncesinden gerçekleşen depremlerin verdiği sinyal yetkilileri harekete geçirdi, İzlanda'daki Fagradalsfjall yanardağında beklenen patlama sonunda gerçekleşti! "Acil durum" ilan edilen ülkede yanardağın yakınındaki kasabada in cin top atarken lavlar püskürdü. Ortaya huşu veren görüntüler ortaya çıktı.

    Haftalardır beklenen patlamanın gerçekleştiğini İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) duyurdu. İzlanda'nın Grindavik kenti yakınlarındaki Fagradalsfjall yanardağın patlaması haftalardır bekleniyordu. Beklenen patlamadan gelen görüntüler dikkat çekti.

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    FAGRADALSFJALl YANARDAĞINDANDAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLER

    IMO volkanik patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Reykjanes'te Grindavik'in kuzeyinde volkanik bir patlama başladı.

    Patlama Sundhnukagigar'a yakın, Grindavik'in kilometrelerce kuzeydoğusundan ve yakındaki web kameralarından görülebiliyor” ifadelerini kullandı.

    "ACİL DURUM" İLANI

    "ACİL DURUM" İLANI

    İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

    Yetkililer, volkanik patlama olasılığının arttığını gösteren bir dizi güçlü deprem kaydettiklerini ifade etmişti.

    Ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı alınmıştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İzlanda Yanardağ
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