Fagradalsfjall fena patladı! İzlanda'da "acil durum" ilanı sonrası yanardağdan lavlar püskürdü: Görüntüler büyüledi

Haftalardır beklenen patlamanın gerçekleştiğini İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) duyurdu. İzlanda'nın Grindavik kenti yakınlarındaki Fagradalsfjall yanardağın patlaması haftalardır bekleniyordu. Beklenen patlamadan gelen görüntüler dikkat çekti.
IMO volkanik patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Reykjanes'te Grindavik'in kuzeyinde volkanik bir patlama başladı.
Patlama Sundhnukagigar'a yakın, Grindavik'in kilometrelerce kuzeydoğusundan ve yakındaki web kameralarından görülebiliyor” ifadelerini kullandı.
İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.
Yetkililer, volkanik patlama olasılığının arttığını gösteren bir dizi güçlü deprem kaydettiklerini ifade etmişti.
Ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı alınmıştı.