Fatih Altaylı RTÜK Başkanı'na tepki gösterirken Selen Görgüzel'in sperm açıklamasını da es geçmedi! Sert tepki

"SİYASETE İNANAN BİR TİP DEĞİLİM"

Selen Görgüzel konuşmasında ise "Size güvenim sarsıldı böyle duyumla araştırma yapmadan fikir sahibi olup yorum yapıyorsanız burada bir yanlış var... Ben Beyaz TV çatısı altında çalışırken beni o logo bağlamadı. Süleyman Soylu'yu da eleştirdim.