MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Altaylı RTÜK Başkanı'na tepki gösterirken Selen Görgüzel'in sperm açıklamasını da es geçmedi! Sert tepki

Fatih Altaylı RTÜK Başkanı'na tepki gösterirken Selen Görgüzel'in sperm açıklamasını da es geçmedi! Sert tepki

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2024 12:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sözlerine sert çıkan Fatih Altaylı konuşmasında Selen Görgüzel'in sperm açıklamasını da es geçmedi. Selen Görgüzel ise sosyal medyadan Altaylı'ya sert çıktı. İşte yaşanan olayın detayları ve açıklamalar...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in dizilere tepkisi sonrası Fatih Altaylı kendini tutamadı. Altaylı, 'Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum' diyen Şahin'e tepki gösterdi.

Chef GPT

ŞARKICIDAN YANIT GELDİ

"Kocasına kızıp başkasıyla yattıklarını, kayınpederinden çocuk yaptıklarını anlatanları ailesiyle birlikte seyredebiliyor mu sabah kuşağında?" diyen Altaylı devamında ise Selen Görgüzel'i ima ederek şunları söyledi:

"Muhafazakar bir patronun televizyonunda kanka iki kadının birbirine anlatmakta zorluk çekeceği şeyleri canlı yayında gündüz vakti anlatıyorlar, bilmem neyi yüzüne sürmüş de çok bilmem cildi güzelleşmiş ama taze olacakmış Allah ya rabbi şimdi Ebubekir Bey mesela bunları ailesiyle izleyebiliyor mu?"

Daha önce "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde lifting etkisi yaratıyor" diyen Görgüzel Fatih Altaylı'ya sosyal medyadan yanıt verdi.

Selen Görgüzel açıklamasında "Videoyu kısa bir süre sonra kaldıracağım ama araştırmadan yapılan hakkaniyetsiz yorumlara itibar edilmemesi ve insanları yanlış yönlendirmenin ağır bedelleri olduğunun artık farkına varılması dileğiyle! Seversin sevmezsin ama artık kimse kimseye iftira atmasın!" dedi.

"SİYASETE İNANAN BİR TİP DEĞİLİM"

"SİYASETE İNANAN BİR TİP DEĞİLİM"

Selen Görgüzel konuşmasında ise "Size güvenim sarsıldı böyle duyumla araştırma yapmadan fikir sahibi olup yorum yapıyorsanız burada bir yanlış var... Ben Beyaz TV çatısı altında çalışırken beni o logo bağlamadı. Süleyman Soylu'yu da eleştirdim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Selen Görgüzel ele
En Çok Okunan Haberler
Çift, çektikleri videoyla tüm yaşadıklarını anlattı!

Çift, çektikleri videoyla tüm yaşadıklarını anlattı!

ABD bu görüntüler sonrası ayağa kalktı!

ABD bu görüntüler sonrası ayağa kalktı!

Şu ana kadar görülen 18'inci vaka...

Şu ana kadar görülen 18'inci vaka...

Korkutan fay uyarısı: '7'den büyük deprem üretir, Hatay yine yıkılır'

Korkutan fay uyarısı: '7'den büyük deprem üretir, Hatay yine yıkılır'

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray karıştı!

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray karıştı!

'Gerekirse şahitlik yaparım' dedi... EYT davasında sıra dışı olay! Hakan Peker'in klibi delil oldu

'Gerekirse şahitlik yaparım' dedi... EYT davasında sıra dışı olay! Hakan Peker'in klibi delil oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.