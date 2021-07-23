Fatma Turgut kimdir, nereli? Fatma Turgut kaç yaşında?

Star TV’de yayınlanacak olan Kubat ile Müzik Sahnesi’ne Fatma Turgut da konuk olacak. Daha önce Model grubunda yer alan ve şimdilerde solo şekilde müzik kariyerine devam eden Fatma Turgut'un hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Fatma Turgut kimdir, nereli?

Fatma Turgut kimdir?

Star TV’de yayınlanacak olan müzik ve eğlence programı Kubat ile Müzik Sahnesi’ne bugün Fatma Turgut konuk oluyor.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden olan Fatma Turgut 2 Ocak 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini, Atatürk İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretimini ise Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesinde tamamlayan sanatçı, 2003 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Klasik Gitar Bölümü'ne girmiştir.

2010 senesinde buradan mezun olan sanatçı, bu süreç içerisinde gördüğü eğitim bünyesinde; çok sesli koro, şan, Türk Müziği Armonisi, Batı Müziği Armonisi gibi alanlarda çalışmalar da yapmıştır. Çeşitli amatör rock gruplarıyla sahne çalışmalarını sürdürmüş olan Fatma Turgut, 2005-2008 seneleri arasında özel bir müzik dershanesinde klasik gitar ve koro öğretmenliği görevinde bulunmuştur.

2007 yılında sonraları Model adını alacak olan "A Due Carmen" isimli rock müzik grubuna katılan başarılı sanatçı, Model grubu ile birlikte Perili Sirk (2009), Diğer Masallar (2011) ve Levla'nın Hikayesi (2013) isimli üç albüm yayınlamıştır. "Diğer Masallar" albümünden yayınlanan "Buzdan Şato" ve "Değmesin Ellerimiz" şarkıları büyük ilgi görmüş ve çokça beğenilmiştir. Bu dönemler içersinde yine Model grubu ile beraber birçok jingle ve reklam müziği seslendirmiştir.