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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası şampiyonluk hesapları karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

02.04.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 4-2 mağlup ederken, şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, şampiyonluk hesapları karıştı. İşte güncel puan durumu

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip Beşiktaş 51. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadelede rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 52'ye yükseltirken, lider Galatasaray ile puan farkını 11'e düşürdü. Fenerbahçe ise 54 puanda kalarak Galatasaray'ın kazandığı haftada büyük bir yara aldı.

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23 PUAN

ÜMRANİYESPOR

ÜMRANİYESPOR

23 PUAN

İSTANBULSPOR

İSTANBULSPOR

24 PUAN

GİREUNSPOR

GİREUNSPOR

24 PUAN

ANKARAGÜCÜ

ANKARAGÜCÜ

25 PUAN

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