Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası şampiyonluk hesapları karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip Beşiktaş 51. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadelede rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 52'ye yükseltirken, lider Galatasaray ile puan farkını 11'e düşürdü. Fenerbahçe ise 54 puanda kalarak Galatasaray'ın kazandığı haftada büyük bir yara aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU