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Ne yaptın Arda Güler, Beşiktaş derbisine damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

02.04.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de yıldız isim Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, genç oyuncu ilk kez 11'de başladığı bir derbi mücadelesine adeta damga vurdu. İşte detaylar...

Ne yaptın Arda Güler, Beşiktaş derbisine damga vurdu! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi çok konuşulacak bir 45 dakikaya sahne oldu. Ev sahibi ekipte teknik direktör Jorge Jesus, mücadelede genç yıldız Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürerken genç oyuncu ilk kez bir derbiye 11'de başladı.

Türk futbolu için büyük umutlar vadeden 18 yaşındaki yıldız oyuncu karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yaparken, ilk dakikalardan itibaren tribünlerden alkış almayı başardı.

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20:30 60'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

ARDA GÜLER...

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İlk 25 dakikada attığı 3 şutun yanında 4 şut pasına imza atan Güler mücadelenin 38. dakikasında ise üst üste çalımları sonrası Beşiktaş savunmasını zor duruma düşürürken, Onur Bulut genç oyuncuyu ceza sahası içinde yere düşürdü ve karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.

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"SEN BUSUN İŞTE"

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Sarı-Lacivertliler'in penaltı kazanması sonrası tribünler büyük sevinç yaşarken, Arda Güler'e de tezahüratlar yapıldı. O anlarda Samet Akaydın Arda'nın yanına gelerek "Aferin sana sen busun işte" şeklinde tebrik etti.

VALENCIA AFFETMEDİ

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Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Enner Valencia takımını öne geçirdi ve üst üste 6. maçta da gol atmayı başararak ligdeki gol sayısını 26'ya yükseltti.


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