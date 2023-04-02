Ne yaptın Arda Güler, Beşiktaş derbisine damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi çok konuşulacak bir 45 dakikaya sahne oldu. Ev sahibi ekipte teknik direktör Jorge Jesus, mücadelede genç yıldız Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürerken genç oyuncu ilk kez bir derbiye 11'de başladı.

Türk futbolu için büyük umutlar vadeden 18 yaşındaki yıldız oyuncu karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yaparken, ilk dakikalardan itibaren tribünlerden alkış almayı başardı.

ARDA GÜLER...

İlk 25 dakikada attığı 3 şutun yanında 4 şut pasına imza atan Güler mücadelenin 38. dakikasında ise üst üste çalımları sonrası Beşiktaş savunmasını zor duruma düşürürken, Onur Bulut genç oyuncuyu ceza sahası içinde yere düşürdü ve karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.

"SEN BUSUN İŞTE"

Sarı-Lacivertliler'in penaltı kazanması sonrası tribünler büyük sevinç yaşarken, Arda Güler'e de tezahüratlar yapıldı. O anlarda Samet Akaydın Arda'nın yanına gelerek "Aferin sana sen busun işte" şeklinde tebrik etti.

VALENCIA AFFETMEDİ

Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Enner Valencia takımını öne geçirdi ve üst üste 6. maçta da gol atmayı başararak ligdeki gol sayısını 26'ya yükseltti.



