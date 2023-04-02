SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beşiktaş maçında akılalmaz pozisyon, herkes dondu kaldı! Enner Valencia Mert Günok ile karşı karşı kaçırdı

Fenerbahçe Beşiktaş maçında akılalmaz pozisyon, herkes dondu kaldı! Enner Valencia Mert Günok ile karşı karşı kaçırdı

02.04.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27'nci haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. 27'nci haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken, karşılaşmanın 27. dakikasında Enner Valencia net bir gol fırsatından faydalanamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beşiktaş maçında akılalmaz pozisyon, herkes dondu kaldı! Enner Valencia Mert Günok ile karşı karşı kaçırdı

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Oldukça hızlı başlayan mücadelenin ilk bölümü büyük heyecana sahne olurken, karşılaşmanın 27'nci dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:30 46'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
Beşiktaş Beşiktaş
9'ncu dakikada şok! Gözyaşlarıyla kenara geldi 9'ncu dakikada şok! Gözyaşlarıyla kenara geldi

KARŞI KARŞIYA KAÇTI!

JHJH

Genç yıldız Arda Güler'in pasında top yaklaşık 30 metre sürdükten sonra Beşiktaş kalecisi Mert Günok ile karşı karşıya kalan Enner Valencia, tecrübeli eldiveni geçemezken, net gol fırsatından faydalanamadı.

Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolseverler büyük üzüntü yaşadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den Okan Buruk'a flaş gönderme!Fenerbahçe'den Okan Buruk'a flaş gönderme!
Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...
[RMV-10]
Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika beşiktaş fenerbahçe Süper Lig 10 beşiktaş kaleci süper li fenerbahçe sahası

En Çok Okunan Haberler

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

2 TL'den fazla indirim olacak...

2 TL'den fazla indirim olacak...

Galatasaray ve Fenerbahçe anlaşma sağladı! Önümüzdeki sezon için...

Galatasaray ve Fenerbahçe anlaşma sağladı! Önümüzdeki sezon için...

Volkan Demirel'e sürpriz davet! Tesisleri bile gezdi

Volkan Demirel'e sürpriz davet! Tesisleri bile gezdi

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!

Stat önünde olay! Dövüp video çektiler...

Stat önünde olay! Dövüp video çektiler...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.