Fenerbahçe Beşiktaş maçında akılalmaz pozisyon, herkes dondu kaldı! Enner Valencia Mert Günok ile karşı karşı kaçırdı

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Oldukça hızlı başlayan mücadelenin ilk bölümü büyük heyecana sahne olurken, karşılaşmanın 27'nci dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı.
Genç yıldız Arda Güler'in pasında top yaklaşık 30 metre sürdükten sonra Beşiktaş kalecisi Mert Günok ile karşı karşıya kalan Enner Valencia, tecrübeli eldiveni geçemezken, net gol fırsatından faydalanamadı.
Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolseverler büyük üzüntü yaşadı.
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