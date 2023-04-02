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Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Arda Güler sarı kart görmeliydi!

02.04.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken, karşılaşmanın 38. dakikasında Sarı-Lacivertliler'in Arda Güler ile kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Arda Güler sarı kart görmeliydi!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi muhteşem bir heyecana sahne olurken, karşılaşmanın 38'nci dakikasında ev sahibi ekip Arda Güler ile penaltı kazandı.

Duran top organizasyonu sonrası savunmadan seken topu alan yıldız futbolcu, önce Amir Hadziahmetovic'i, daha sonra Cenk Tosun'u son olarak ise Omar Colley'i çalımlamayı başardı. Sonrasında Onur Bulut ile girdiği ikili mücadelede genç oyuncunun yerde kalması üzerine karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

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1 - 4
Beşiktaş Beşiktaş

RIDVAN DİLMEN: ARDA'YA SARI KART VERİLMELİYDİ

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Kullanılan penaltı vuruşunda öne geçen Sarı-Lacivertliler'in kazandığı bu penaltı vuruşu Beşiktaş cephesinde büyük tepkilere neden olurken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında penaltı pozisyonuna dair. "Arda Güler'in pozisyonu penaltı değil. Aldatmaya yönelik harekete sarı kart verilecekse, Osayi'ye değil Arda Güler'e verilmeliydi." ifadesini kullandı.

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"RAHAT UYUYABİLECEK MİSİN?"

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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da pozisyona dair, "Halil Umut Meler ve VAR’a sesleniyorum. Bu aksam ki maçın sonucu ne olursa olsun verdiğin o penaltıdan dolayı bu gece rahat uyuyabilecek misin" şeklinde bir paylaşımda bulundu.


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