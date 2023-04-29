Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi kazandı şampiyonluk hesapları karıştı! İşte güncel puan durumu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 32. hafta lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

DERBİ SONUCUNU BEKLEMEYE KOYULDU

Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 3-0'lık galibiyetiyle sona ererken, Fenerbahçe zirveyi yakından ilgilen Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin sonucunu beklemeye koyuldu.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI KARIŞTI

Sivasspor karşısında alınan 3 puanla maç fazlasıyla puan farkını üçe düşüren Fenerbahçe'nin bu galibiyeti sonrası şampiyonluk hesapları da karıştı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU