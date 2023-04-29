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Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi kazandı şampiyonluk hesapları karıştı! İşte güncel puan durumu

29.04.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, Sarı-Lacivertliler 10 kişi tamamladığı mücadelede rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu kritik 3 puan sonrası zirve ile puan farkını 3'e kadar düşüren Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu beklemeye koyuldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 32. hafta lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

DERBİ SONUCUNU BEKLEMEYE KOYULDU

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Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 3-0'lık galibiyetiyle sona ererken, Fenerbahçe zirveyi yakından ilgilen Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin sonucunu beklemeye koyuldu.

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 Fenerbahçe Sivasspor'u 10 kişiyle mağlup etti!

Fenerbahçe Sivasspor'u 10 kişiyle mağlup etti!

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI KARIŞTI

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Sivasspor karşısında alınan 3 puanla maç fazlasıyla puan farkını üçe düşüren Fenerbahçe'nin bu galibiyeti sonrası şampiyonluk hesapları da karıştı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

10- ALANYASPOR

10- ALANYASPOR

38 PUAN (31 MAÇ)

9- KARAGÜMRÜK

9- KARAGÜMRÜK

41 PUAN (30 MAÇ)

8- KAYSERİSPOR

8- KAYSERİSPOR

45 PUAN (30 MAÇ) 

7- TRABZONSPOR

7- TRABZONSPOR

45 PUAN (30 MAÇ)

6- KONYASPOR

6- KONYASPOR

45 PUAN (31 MAÇ)

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