Fenerbahçeli futbolcular kahraman gibi karşılandı! Trabzonspor maçı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın ettiler

Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe kafilesini taşıyan Freebird Hava Yolları’na ait uçak saat 03.50 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı’na iniş yaptı. Yaşanan olayların ardından Trabzon’dan ayrılan kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti.
Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra kendileri için ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.