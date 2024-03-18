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Fenerbahçeli futbolcular kahraman gibi karşılandı! Trabzonspor maçı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın ettiler

18.03.2024 07:07
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Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, gece geç saatlerde İstanbul'a döndü. Son düdükle birlikte yaşanan olayların Türkiye'nin gündemine oturduğu mücadele sonrası takımlarını karşılamak isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, havalimanına akın etti. Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, coşkuyla karşılandı.

Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe kafilesini taşıyan Freebird Hava Yolları’na ait uçak saat 03.50 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı’na iniş yaptı. Yaşanan olayların ardından Trabzon’dan ayrılan kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da Sabiha Gökçen Havalimanı’na akın etti.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra kendileri için ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.

İşte o fotoğraflar:

İşte o fotoğraflar:
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