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Fenomen Çılgın Dondurmacı'dan olay olacak bir video daha! Elinden tutup... Dansları ortalığı yıktı geçti "İnsanı gençleştiriyor"

09.11.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 milyondan fazla takipçisiyle TikTok'u sallayan ve Çılgın Dondurmacı olarak bilinen Mehmet Dinç, yine ortalığı yıkacak bir video paylaştı. Kendisinden dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarıyla dikkatleri üzerine çeken Çılgın Dondurmacı'nın videolarını milyonlar izliyor. Sosyal medya fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın esmer bir kadının elinden tutup yaptığı dansı da olay oldu. Erotik danslarına tüm dünyadan yorum yağan Çılgın Dondurmacı'ya "Müziğin insanı gençleştiriyor" denildi.

Son dönemde sosyal medyanın gündeminde Çılgın Dondurmacı var. Tiktok'ta aktif olan ve Çılgın Dondurmacı adıyla bilinen Mehmet Dinç, dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle yaptığı seksi dans videolarıyla gündemden düşmüyor. Antalya'da dondurma dükkanı olan ve turistlerden büyük ilgi gören Dinç, kendi şarkısı "Kalbimsin" eşliğinde müşterileriyle beraber dans ettiği videolarını sosyal medyaya yükleyerek bir fenomene dönüştü. Paylaştığı dans videolarını ilgiyle takip edilen Çılgın Dondurmacı'dan olay olacak bir video daha geldi.

İŞTE ÇILGIN DONDURMACI'NIN OLAY YARATAN DANS VİDEOSU

Hem TikTok'da hem de YouTube'da paylaştığı videolarla izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı, çektiği videolarda dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle dondurma standının önünde danslar ediyor.

YouTube kanalından yeni bir dans videosu yayınlayan Çılgın Dondurmacı yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Videoda kadın müşterisinin elinden tutup dans eden Çılgın Dondurmacı yine büyük ilgi gördü.

Bu defa esmer bir kadınla yine kendi şarkısı eşliğinde dans eden Çılgın Dondurmacı'nın videosu, yalnızca Türkiye'de değil, çok sayıda farklı ülkeden izlendi.

Kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşan videoya çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlar da yapıldı.

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