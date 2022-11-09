Fenomen Çılgın Dondurmacı'dan olay olacak bir video daha! Elinden tutup... Dansları ortalığı yıktı geçti "İnsanı gençleştiriyor"

Son dönemde sosyal medyanın gündeminde Çılgın Dondurmacı var. Tiktok'ta aktif olan ve Çılgın Dondurmacı adıyla bilinen Mehmet Dinç, dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle yaptığı seksi dans videolarıyla gündemden düşmüyor. Antalya'da dondurma dükkanı olan ve turistlerden büyük ilgi gören Dinç, kendi şarkısı "Kalbimsin" eşliğinde müşterileriyle beraber dans ettiği videolarını sosyal medyaya yükleyerek bir fenomene dönüştü. Paylaştığı dans videolarını ilgiyle takip edilen Çılgın Dondurmacı'dan olay olacak bir video daha geldi.