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Fenomen Çılgın Dondurmacı'ya tokat... İzleyenlerin ağzı açık kaldı! Dansları olay oldu arkasından geldi ve...

14.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 milyondan fazla takipçisiyle TikTok'u sallayan fenomen Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, yine yeri yerinden oynatacak bir video paylaştı. Dondurma almaya gelen kadınlarla "Kalbimsin" şarkısı eşliğinde yaptığı seksi dans videolarıyla gündem olan Çılgın Dondurmacı'yı milyonlar izliyor. Son videoda kot pantolonlu kadınla yaptığı dans olay olurken arkasından gelen mor kazaklı kadının dans sırasındaki 'tokat' şakası dikkat çekti. İzleyenlerin ağzı açık kalırken YouTube'da "Muhteşem" yorumları yağdı.

Sosyal medya fenomen Çılgın Dondurmacı ve videolarını konuşmaya devam ediyor. TikTok'ta oldukça aktif olan ve Çılgın Dondurmacı adıyla tanınan Mehmet Dinç, dondurma almak için gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarıyla daima gündem olmayı başarıyor. Antalya'daki dondurma dükkanında özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, kendi şarkısı "Kalbimsin" eşliğinde kadın müşterileriyle dans ettiği videoları sosyal medyaya yüklüyor. Sadece Türkiye'den değil tüm dünyada çok sayıda izleyicisi olan Çılgın Dondurmacı'dan ortalığı yıkacak bir video daha geldi. Videoda kot pantolonlu kadınla yaptığı dans ve mor kazaklı kadının dans esnasındaki 'tokat' şakası dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE ÇILGIN DONDURMACI'NIN OLAY OLAN DANS VİDEOSU

Çılgın Dondurmacı'nın TikTok'da ve YouTube'da paylaştığı videolar izlenme rekorları kırıyor.

Fenomen dondurmacı paylaştığı videolarda yer alan görüntülerde dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle dans ediyor.

Mehmet Dinç'in YouTube kanalından paylaştığı yeni dans videosu yine tüm dikkatleri üzerine çekti ve adeta olay yarattı.

Dondurma standının önüne gelen kot pantalonlu kadın müşterisinin yaptığı dans büyük ilgi gördü.

Videoda, kadın müşterisiyle Çılgın Dondurmacı'nın videosunu onlarca kişinin standın önünde toplanarak izlediği görüldü.

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