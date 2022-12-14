Fenomen Çılgın Dondurmacı'ya tokat... İzleyenlerin ağzı açık kaldı! Dansları olay oldu arkasından geldi ve...

Sosyal medya fenomen Çılgın Dondurmacı ve videolarını konuşmaya devam ediyor. TikTok'ta oldukça aktif olan ve Çılgın Dondurmacı adıyla tanınan Mehmet Dinç, dondurma almak için gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarıyla daima gündem olmayı başarıyor. Antalya'daki dondurma dükkanında özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, kendi şarkısı "Kalbimsin" eşliğinde kadın müşterileriyle dans ettiği videoları sosyal medyaya yüklüyor. Sadece Türkiye'den değil tüm dünyada çok sayıda izleyicisi olan Çılgın Dondurmacı'dan ortalığı yıkacak bir video daha geldi. Videoda kot pantolonlu kadınla yaptığı dans ve mor kazaklı kadının dans esnasındaki 'tokat' şakası dikkatlerden kaçmadı.