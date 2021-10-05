Ferhat Göçer’in paylaşımı olay oldu! Kimse onu tanıyamadı

Şarkıcı Ferhat Göçer, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ferhat Göçer'in "Saçlar o biçim" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

Göçer'in Twitter'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Göçer'in paylaştığı fotoğrafın altına en çok "Tanıyabilene aşk olsun" yorumları yapıldı. Hayranları, fotoğraftaki kişinin Göçer olduğuna inanamadı.

Bir kullanıcının, "Narcos dizisinde oynamak için hazırlanıp kuaföre gidecekken kolundan tutulup yurdum yaz dizisi setine çekilen aktör kombini." yazması da dikkat çekti. Bazı takipçileri Ferhat Göçer’i, Süheyl Uygur’a benzetirken bazıları ise eski manken Vahe Kılıçarslan’a benzetti.