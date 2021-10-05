MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferhat Göçer’in paylaşımı olay oldu! Kimse onu tanıyamadı

Ferhat Göçer’in paylaşımı olay oldu! Kimse onu tanıyamadı

05.10.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Ferhat Göçer, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla olay oldu. Takipçilerinin tanımakta zorluk çektiği Ferhat Göçer’in fotoğrafının altı çok kısa sürede yorumlarla doldu taştı.

Şarkıcı Ferhat Göçer, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ferhat Göçer'in "Saçlar o biçim" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

aaa

Göçer'in Twitter'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Göçer'in paylaştığı fotoğrafın altına en çok "Tanıyabilene aşk olsun" yorumları yapıldı. Hayranları, fotoğraftaki kişinin Göçer olduğuna inanamadı.

Bir kullanıcının, "Narcos dizisinde oynamak için hazırlanıp kuaföre gidecekken kolundan tutulup yurdum yaz dizisi setine çekilen aktör kombini." yazması da dikkat çekti. Bazı takipçileri Ferhat Göçer’i, Süheyl Uygur’a benzetirken bazıları ise eski manken Vahe Kılıçarslan’a benzetti.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Bir kötü haber daha! Krizi büyüyor

Bir kötü haber daha! Krizi büyüyor

Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!

Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi!

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.