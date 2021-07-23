Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında? Ferman Akgül nereli, eşi kim?

Star TV'de ekrana gelen Kubat ile Müzik Sahnesi programına başarılı sanatçı Ferman Akgül konuk oluyor. Tam adı İbrahim Ferman Akgül olan ve Manga grubunun solisti olarak bilinen sanatçının hayatı merak edilior. Peki Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında?

Ferman Akgül kimdir?

Bugün Star TV'de yayınlanacak olan Kubat ile Müzik Sahnesi programına Ferman Akgül de konuk olacak. İzleyiciler Ferman Akgül'ün hayatını merak ediyor.

İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başlayan Ferman Akgül, müzik ile küçük yaşlarda tanışmıştır. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girmiş olan Akgül, çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanışmıştır. İlk grubu Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer almıştır. Turntable çalmak için girmiş olduğu grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başlayan Akgül solistliğe burada ilk kez ciddi adım atmış oldu.

2001 yılının sonralarına doğru girdiği grubun adı bile yoktu. Daha sonraları grubun adı Manga oldu. maNga ismiyle 2004 senesinde piyasaya sürdükleri ilk albümleri Türk rock tarihinin en başarılı ve en çok satan albümlerinden biri haline geldi. Bu albümle grup, Altın Plak da dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazanmıştır. maNga, 2005 ve 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa’da tura çıkmış ve 2006 yılında da ‘Bir Kadın Çizeceksin şarkısı’ FIFA06 soundtrack’inde kullanılmıştır.