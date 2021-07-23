MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında? Ferman Akgül nereli, eşi kim?

Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında? Ferman Akgül nereli, eşi kim?

23.07.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Star TV'de yayınlanan Kubat ile Müzik Sahnesi programına Manga grubunun solisti olarak ismini duyurmuş olan başarılı sanatçı Ferman Akgül konuk oluyor. Tam adı İbrahim Ferman Akgül olan sanatçının hayatı merak konusu oldu. Peki Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında? Ferman Akgül nereli, eşi kim? İşte merak edilenler...

Star TV'de ekrana gelen Kubat ile Müzik Sahnesi programına başarılı sanatçı Ferman Akgül konuk oluyor. Tam adı İbrahim Ferman Akgül olan ve Manga grubunun solisti olarak bilinen sanatçının hayatı merak edilior. Peki Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında?

Ferman Akgül kimdir?

Bugün Star TV'de yayınlanacak olan Kubat ile Müzik Sahnesi programına Ferman Akgül de konuk olacak. İzleyiciler Ferman Akgül'ün hayatını merak ediyor.
İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başlayan Ferman Akgül, müzik ile küçük yaşlarda tanışmıştır. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girmiş olan Akgül, çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanışmıştır. İlk grubu Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer almıştır. Turntable çalmak için girmiş olduğu grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başlayan Akgül solistliğe burada ilk kez ciddi adım atmış oldu.
2001 yılının sonralarına doğru girdiği grubun adı bile yoktu. Daha sonraları grubun adı Manga oldu. maNga ismiyle 2004 senesinde piyasaya sürdükleri ilk albümleri Türk rock tarihinin en başarılı ve en çok satan albümlerinden biri haline geldi. Bu albümle grup, Altın Plak da dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazanmıştır. maNga, 2005 ve 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa’da tura çıkmış ve 2006 yılında da ‘Bir Kadın Çizeceksin şarkısı’ FIFA06 soundtrack’inde kullanılmıştır.
2012 Ekim ayında eşi Esra Bayram Yaman'dan boşanan sanatçı, Bettina Kuperman ile evlenmiş ve ilk bebekleri olan Aaron Akgül'ün fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ferman Akgül Kubat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Tatil hayalleri suya düştü! Otelin havuzunu bastılar

Tatil hayalleri suya düştü! Otelin havuzunu bastılar

Kahreden olay! Bir babanın en acı bekleyişi

Kahreden olay! Bir babanın en acı bekleyişi

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!

Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i süper mini elbisesiyle yaktı geçti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i süper mini elbisesiyle yaktı geçti

Baba-oğul arasına 3 milyon dolar girdi girdi!

Baba-oğul arasına 3 milyon dolar girdi girdi!

Songül Karlı'dan sere serpe pozlar

Songül Karlı'dan sere serpe pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.