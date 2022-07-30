Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Sinisa Prpa (Sırbistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)
Polonya: Wrzeszcz 12, Andrzejewski 6, Wilczek 5, Bereszynski 2, Duda, Stupnicki, Busz 6, Wegrowski 2, Grzesiak 2, Kempa 2, Luczynski 6, Niemiec
Türkiye: Arda Sivas 2, Tan Yıldızoğlu 15, Karahan Efeoğlu 5, Berke Büyüktuncel 10, Samet Yiğitoğlu 15, Özgür Cengiz 9, Eren Deniz, Hamza Mestoğlu 2, Eray Büyükcangaz 18, Buğra Çal 4, Efe Demirel 3, Kerem Konan 11
1. Periyot: 15-22
Devre: 27-42
3. Periyot: 35-65
5 faulle çıkanlar: 39.00 Niemiec, 39.11 Duda (Polonya)
İZMİR (AA) - FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda Türkiye, Polonya'yı 94-43 mağlup etti.
Organizasyona galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.
- Polonya: 43 - Türkiye: 94
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