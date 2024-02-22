Fiziksel görüntüsü çok eleştirilen Lana Rhoades'ten sokak ortasında meydan okuyan pozlar! "Beni siz zorladınız"

Sosyal medyada yaklaşık 16 milyon takipçisi bulunan Lana Rhoades eski günlerine hızlı bir dönüş yaptı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Rhoades, geçtiğimiz günlerde fiziksel görüntüsü nedeniyle kullanıcıların hedefi haline gelmişti. Fenomen ismin verdiği kiloların gündeme gelmesiyle Rhoades fiziğini sergileyen pozlarını paylaşmaya başladı.
Rhoades'in uzun eteğini yukarı doğru kıvırarak sokak ortasında verdiği pozları sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fenomen isim gönderisine, "Beni siz zorladınız" notunu ekledi.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Rhoades yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Efsane geri döndü" yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten her zaman harika" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sağlık durumu konusunda endişeliyim" yorumunda bulundu.