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    4. Fiziksel görüntüsü çok eleştirilen Lana Rhoades'ten sokak ortasında meydan okuyan pozlar! "Beni siz zorladınız"

    Fiziksel görüntüsü çok eleştirilen Lana Rhoades'ten sokak ortasında meydan okuyan pozlar! "Beni siz zorladınız"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.02.2024 09:46 | Son Güncelleme:
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    Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızı Lana Rhaodes kendi isteğiyle sektörden emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra bir süre kendi kabuğuna çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak cesur pozlarıyla geri dönen Lana Rhaodes verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Rhoades'in adeta kemiklerinin sayıldığı pozları sosyal medyada gündem olurken fenomen isim sokak ortasındaki paylaşımıyla adeta meydan okudu.

    Sosyal medyada yaklaşık 16 milyon takipçisi bulunan Lana Rhoades eski günlerine hızlı bir dönüş yaptı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Rhoades, geçtiğimiz günlerde fiziksel görüntüsü nedeniyle kullanıcıların hedefi haline gelmişti. Fenomen ismin verdiği kiloların gündeme gelmesiyle Rhoades fiziğini sergileyen pozlarını paylaşmaya başladı.

    youtube

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

    Rhoades'in uzun eteğini yukarı doğru kıvırarak sokak ortasında verdiği pozları sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fenomen isim gönderisine, "Beni siz zorladınız" notunu ekledi.

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Rhoades yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Efsane geri döndü" yorumunu yaptı.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten her zaman harika" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sağlık durumu konusunda endişeliyim" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Lana Rhoades
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