Formula E CEO'suyla aşk yaşadığı söyleniyordu... Şeyma Subaşı patladı: Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım

Survivor All Star başlar başlamaz soluğu eski eşi Acun Ilıcalı'nın yanında Dominik'te alan Şeyma Subaşı ardından Meksika'ya gidince aşk iddiaları da beraberinde gelmişti.
Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan Subaşı'nın 53 yaşındaki Formula E CEO'su olan Alejandro Agag ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak Şeyma Subaşı bu iddialardan rahatsız oldu ve hemen açıklama yaptı.
Subaşı Türkiye'den arkadaşlarının haber doğru mu diye aratıldığını söyleyerek isyan etti ve şunları söyledii:
"Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok."
Şeyma Subaşı devamında ise "Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım" dedi.
Acun Ilıcalı'nın eski karısı ayrıca "Beni bir salın" diyerek de sitem ederek sosyal medyada gündeme geldi.
Subaşı geçtiğimiz günlerde eski kocasını överek "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' tv şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Bu arada bahsettiğim başarı hikâyesi Melisa'nın babası hakkında..." sözlerini paylaşmıştı.