Formula E CEO'suyla aşk yaşadığı söyleniyordu... Şeyma Subaşı patladı: Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım

Subaşı Türkiye'den arkadaşlarının haber doğru mu diye aratıldığını söyleyerek isyan etti ve şunları söyledii:

"Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok."